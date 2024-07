Smetti subito di mettere in bocca questa cosa, gli esperti avvertono: “abitudine che finisce per farci ammalare”

Anche tu hai il brutto vizio di portare oggetti alla bocca quando sei pensieroso o concentrato? Gli esperti mettono in guardia.

Molte persone hanno l’abitudine di portare oggetti alla bocca quando sono particolarmente concentrate o pensierose.

Un atteggiamento inconsapevole, come mordicchiare penne e matite a scuola, o mangiucchiarsi le unghie a tutte le età.

Questa abitudine è sbagliata e può essere davvero dannosa per la nostra bocca, per diversi motivi a cui pochi pensano.

Anche gli esperti cercano di mettere in guardia sui pericoli di un simile comportamento. Scopriamo cosa dicono.

Salute della bocca: non usare questo

Prendersi cura della salute della propria bocca non è solo una questione estetica, ma un fattore di grande importanza poiché attraverso di essa introduciamo il nostro sostentamento. E se ci sono problemi, diventa difficile mangiare, con tutte le conseguenze del caso. Inoltre attraverso questa cavità possono fare il loro ingresso germi e batteri. Ecco quindi che gli esperti danno alcuni consigli in merito.

Il primo oggetto, o meglio la prima sostanza che gli esperti, ovviamente, invitano ad abolire è il tabacco. Tutti sappiamo ormai quanto sia pericoloso e quali rischi comporti, dal cancro alle malattie respiratorie. Ma, fa sapere Okdiario: “Il tabacco è alcalino e provoca danni locali alle mucose della bocca, può indebolire la circolazione nei capillari dei tessuti molli della bocca, causando gengiviti”. Quello che non tutti sanno è che “In caso di gengivite non trattata, anche i denti intatti cadono dalla bocca.”

Cosa devi evitare per non correre rischi

Ma c’è un oggetto a cui dovresti prestare particolare attenzione per non compromettere la salute della tua bocca: il piercing ai denti. Quei piccoli brillantini che vengono applicati sugli incisivi superiori. CannizzoStudio mette in guardia: “I denti sono molto sensibili ai cambiamenti di temperatura, pressione e utilizzo: ciò può causare problemi come carie o ulcere della bocca. Altri problemi sorgono anche durante la rimozione del brillante che spesso lascia uno scolorimento permanente sul dente”.

Tra i problemi che questi gioielli possono comportare ci sono l’accumulo di particelle di cibo e sporco e la conseguente proliferazione di batteri che provocano alitosi e infezioni. “Queste pietre preziose possono scheggiare, rovinare i nostri denti e il nostro smalto dentale. Inoltre, le loro piccole dimensioni rendono difficile la pulizia intorno a loro. Questo rende il dente più suscettibile alle carie e alle malattie gengivali”. Per non parlare delle applicazioni che coprono tutto il dente, che possono danneggiare la gengiva e provocare infezioni. Non ne vale davvero la pena, no?