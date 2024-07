Vai al mercato sempre a quest’ora: risparmi il 25% e hai anche un altro grande vantaggio a cui non pensi mai

Se compri al mercato sempre a una certa ora puoi non solo risparmiare, ma anche usufruire di altri vantaggi incredibili.

C’era una volta il mercato rionale, quello in cui ci si recava per fare un giro tra colori, rumori e profumi tipici e caratteristici delle bancarelle.

Quello in cui si andava senza farlo sapere troppo in giro, perché a comprare al mercato ci andava la gente del popolo, quella meno abbiente. O la servitù di quella più ricca.

Oggi le cose sono decisamente diverse. A parte che anche sui banchi degli ambulanti si possono trovare capi firmati e prodotti di qualità. Ma non è più una vergogna farsi vedere gironzolare tra gli stand.

Una necessità, piuttosto, dettata dal bisogno di risparmiare principalmente sulla spesa. In tempi di crisi in cui uno stipendio deve moltiplicarsi per poter coprire tutte le spese, acquistare generi alimentari al mercato è un gran risparmio. A patto che tu lo faccia ad un certo orario.

Risparmiare al mercato: le regole

Il risparmio quando si fa la spesa al mercato è notevole. Si calcola che generi come frutta e verdura permettano il 15% di risparmio rispetto al supermarket e, addirittura, dal 20 al 30% rispetto ad un negozio tradizionale. Ci sono però delle regole da seguire per far si che questo risparmio sia anche conveniente, perché non sempre le due cose vanno di pari passo. Innanzitutto, quando acquisti, valuta se il prezzo più basso sia davvero un risparmio. Considera lo scarto del prodotto: acquistare le cime di rapa già pulite ha un costo, ma se devi pulirle tu è conveniente il prezzo praticato, o stai pagando gli scarti?

Poi controlla sempre cosa finisce nel sacchetto. I commercianti sono tutti onesti, ma chi cerca di fare il furbetto si trova sempre. Potresti accorgerti, una volta a casa, di aver pagato poco frutta e verdura che è già andata quasi a male, o che è troppo matura per poter essere conservata. Allo stesso modo, fai attenzione al peso, che corrisponda a quanto richiesto, e a quanto paghi.

I vantaggi

I vantaggi della spesa al mercato non sono solo economici. Hai più scelta, ma diversamente da quanto accade nei grandi e forniti supermercati, hai stretto contatto con il venditore, e puoi contrattare sul prezzo, soprattutto se acquisti grandi quantità. In secondo luogo puoi scegliere davvero quanto pagare, poiché i banchi sono raggruppati per merceologia, quindi puoi farti subito un’idea dei prezzi praticati, e scegliere quello più basso.

Infine, il risparmio sarà maggiore se ti rechi al mercato ad una certa ora. Ovvero in chiusura, tra le 13 e le 14. Questo perché gli ambulanti, puri di liberarsi della merce invenduta, sono disposti ad abbassare tantissimo il prezzo. Spesso persino del 50%. Un vero affare.