Uno studio rivela quali sono i principali fattori psicologici che predicono un tradimento | Se hai questi tratti sei una persona a rischio

Quali sono i veri motivi che spingono al tradimento? E si può prevedere se il partner sarà infedele? Secondo alcuni studi, si.

Il tradimento è uno degli atti più spregevoli che si possano compiere all’interno di una coppia. Tradire il partner mina non solo la sua fiducia, ma anche la sua autostima.

Ma se alcuni non si accorgono di nulla anche per anni, altri invece riescono a scoprire un tradimento immediatamente.

Possiamo però prevederlo? Sembra magia, ma non è affatto così: è scienza. Le ricercatrici Charlene F. Belu e Lucia F. O’Sullivan hanno condotto degli studi per identificare le caratteristiche dell’infedele.

E hanno raccolto le loro scoperte ed osservazioni in uno studio pubblicato sul Journal of Sexual Medicine. Leggi cosa hanno scoperto.

Tradimento: le caratteristiche dell’infedele

Secondo i ricercatori ci sono tre gruppi di fattori predittivi dell’infedeltà: le caratteristiche individuali, quelle relazionali e i fattori contestuali. Le caratteristiche individuali indicano i tratti personali di chi è più portato al tradimento. Ovvero i meno coscienziosi, i più estroversi. Per quanto riguarda le donne sono più infedeli le affette da nevrosi e ansia da attaccamento. Gli uomini più traditori invece sono quelli con personalità definita oscura, ovvero con tratti di machiavellismo, narcisismo e psicopatia.

Ovviamente, come è risaputo del resto, coloro che hanno una relazione appagante sono meno propensi a commettere infedeltà. Al contrario di chi vive una situazione di insoddisfazione, che sia a livello sessuale o a livello relazionale.

La differenza tra uomo e donna

Ci sono poi delle differenze tra uomini e donne per quanto riguarda le relazioni. Mentre la donna è più probabile che tradisca se vive in una relazione non appagante, l’infedeltà degli uomini è invece più fortemente associata all’insoddisfazione sessuale.

Le ricercatrici hanno quindi osservato, concludendo lo studio: “Dato l’alto costo dell’infedeltà per gli individui e le relazioni e il potenziale danno collaterale che ne deriva, la ricerca sulla previsione dell’infedeltà ha implicazioni preziose per le relazioni e i professionisti che lavorano con partner in difficoltà. Sebbene le caratteristiche individuali siano spesso indagate, i fattori relazionali tendono ad essere più forti predittori di infedeltà”. Vogliamo aggiungere comunque che questi fattori evidenziati nello studio sono stati dedotti da statistiche e non sono assolutamente indicativi in maniera assoluta, come accade per tutto ciò che fa parte di psiche e comportamento. Un individuo infatti potrebbe anche avere le suddette caratteristiche ma rimanere fedele. Come al contrario potrebbe non averle, e tradire lo stesso.