Affilare i coltellacci della tua cucina usando una tazza: il trucco che spopola sul web se sotto casa tua non passa l’arrotino

Puoi affilare i coltelli che utilizzi per cucinare semplicemente grazie una tazza. Ecco il trucco che non conoscevi.

Quando si cucina, come ogni chef sa bene, occorre avere tutti gli attrezzi di cui si ha bisogno a propria disposizione. Inoltre è importante che essi siano sempre in perfette condizioni per poter rendere il duro lavoro del cuoco, il più semplice possibile.

Tra gli accessori indispensabili per ognuno che si mette ai fornelli, per lavoro o per diletto, ci sono sicuramente i coltelli da cucina. È importante che essi non siano danneggiati, ma anche che mantengano il filo.

Insomma, un coltello affilato è indispensabile per potersi dilettare con le preparazioni più disparate. Potrebbe sembrare assurdo ma un coltello ben affilato riduce il rischio che chi lo utilizza si possa tagliare o comunque fare del male.

Portare i coltelli in un centro di affilatura, ovviamente, si rivela piuttosto costoso. Ma la fortuna vuole che tu sia capitato proprio questo profilo, dove abbiamo dei consigli da darti per riuscire ad affilare i coltelli in maniera semplice e anche economica. Direttamente a casa e con una semplice tazza.

Come salvaguardare i coltelli

Prima di scoprire in che modo è possibile provvedere all’affilatura dei coltelli, vorremmo darti alcuni consigli che siamo certi ti saranno veramente molto utili. Innanzitutto si consiglia di utilizzare i coltelli solo ed esclusivamente per quella che è la loro specifica destinazione d’uso. Tagliare un cibo diverso da quello per cui sono pensati potrebbe rovinare l’affilatura.

Inoltre dopo aver utilizzato il coltello è consigliabile pulirlo e asciugarlo subito senza aspettare. Mai lavarli in lavastoviglie, potrebbe danneggiarli, come potrebbe succede se si taglia su superfici sbagliate come il marmo o l’acciaio, devi utilizzare sempre il tagliere, che sia in legno, plastica o silicone. Infine riponi sempre i coltelli in un cassetto ma mai con altri utensili.

Affilare la lama con una semplice tazza

Se hai bisogno di affilare un coltello e non hai l’attrezzo apposito che puoi comprare anche nei negozi specializzati in prodotti per la casa, sappi che ti basta una tazza. Il trucco è molto semplice è Sabina Banzo lo ha anche condiviso sul suo profilo Instagram.

La tazza deve essere in ceramica il coltello viene passato sul suo lato inferiore su entrambe i lati del bordo. La ceramica dura sarà in grado di affilare perfettamente il coltello. Si ricorda che dopo la procedura occorre però fare attenzione alla conservazione della lama.