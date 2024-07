Parti per le vacanze e non sai come irrigare le piante? | Risolvi subito con il trucco del tappo di sughero, è il segreto dei giardinieri

Non buttare i tappi di sughero, usali per irrigare le piante quando andrai in vacanza. Scopri il trucco dei giardinieri.

L’estate è arrivata e tra i milioni di persone che andranno in vacanza, moltissimi hanno un problema molto serio: a chi lasciare le piante.

Anche chi ha il giardino, e non è provvisto di impianto di irrigazione, ha una bella preoccupazione. Con il gran caldo il verde vuole l’acqua. Ma come fare?

Non tutti hanno la fortuna di un vicino di buon cuore che possa occuparsi delle nostre amate piantine e innaffiarle regolarmente.

Ma ci cono molti metodi per farlo senza dover chiedere a nessuno. Per esempio utilizzando i tappi di sughero. Scopri come fare.

Irrigare le piante con i tappi di sughero: il trucco

Non ci avevi mai pensato, ma i tappi di sughero, quelli delle bottiglie di vino e spumante, sono utilissimi nel tuo giardino per prendersi cura delle piante. Tutti sappiamo quanto sia bello avere delle piante rigogliose e in buona salute, ma ogni volta che arriva l’estate il disastro è dietro l’angolo. Da oggi non avrai più di questi problemi.

Quello che devi fare è raccogliere tanti tappi di sughero, a seconda dalla quantità di piante e di verde che dovrai preservare. E poi utilizzarli come ti spieghiamo.

Come usarli

Sai cos’è la pacciamatura? È la tecnica che usa coprire il terreno con materiale vario, al fine di proteggere le piante da erbe infestati e anche muffe. I tappi di sughero in questo sono davvero utilissimi. Tagliali in tanti pezzi – ecco perché te ne servono tanti a seconda da quante piante hai – e ricopri il terreno sotto di esse. Nulla di più facile, no? Con il passare del tempo inizieranno a decomporsi, ed essendo un materiale naturale, rilasceranno sostanze nutritive che andranno a rafforzare le radici. Non solo, formando uno strato protettivo sul terreno saranno in grado di evitare la comparsa di erbe infestanti.

E non è tutto. La pacciamatura con i tappi di sughero ti aiuterà a trattenere l’umidità del terreno e a mantenere costante la temperatura, garantendo di continuo acqua e facendo in modo che non si asciughi mai. Le tue piante saranno rigogliose e sane. Ecco la soluzione semplice, efficace, economica e soprattutto ecologica, rispettosa dell’ambiente poiché non dovrai utilizzare sostanze chimiche dannose. Da oggi mi raccomando non buttare più nel pattume i tappi di sughero delle bottiglie, riciclali in giardino.