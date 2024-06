Un foglio di carta stagnola nel congelatore: il trucco per risparmiare il 20% di consumi in questa estate torrida

Puoi risparmiare ben il 20% sull’utilizzo del tuo congelatore con il trucco della carta stagnola al suo interno, ecco in che modo.

Sappiamo bene che nei nostri elettrodomestici sono anche i nostri nemici per quello che riguarda la spesa dell’energia elettrica. Vediamo in maniera mensile lievitare quella cifra presente sulla bolletta, e ci chiediamo se ci sia un modo per riuscire ad abbassarla in maniera netta.

C’è chi dà la colpa al mercato libero dell’energia, altri invece dicono che essa è da imputare all’aumento generale per quello che riguarda l’energie elettrica, che ci sarebbe stato anche senza il passaggio al mercato libero. Poi c’è chi obiettivamente riesce a comprendere che alcuni dei nostri comportamenti sbagliati vanno ad influire sulla bolletta stessa.

Proprio per questo motivo diciamo che gli elettrodomestici possono essere i nostri nemici quando si parla di risparmio. Troppo spesso li utilizziamo nella maniera sbagliata, finiamo per commettere errori grossolani, che non ci permettono di abbassare l’importo della bolletta.

Tutto questo con l’arrivo dell’estate potrebbe addirittura peggiorare, uno degli elettrodomestici a cui prestare più attenzione durante i mesi caldi, è sicuramente il congelatore. Hai presente quella lastra di ghiaccio che si forma all’interno delle sue pareti, e che occupa spazio importante per stoccare gli alimenti? Ecco proprio quello influisce sulla spesa dell’energia elettrica.

Il ghiaccio che si forma sulle pareti è assolutamente da evitare

I moderni congelatori sono tutti no frost, o almeno dovrebbero esserlo. questo vuol dire che in linea teorica non dovrebbero creare condensazioni, quindi ghiaccio. Dando per scontato che effettivamente questo avvenga, sono moltissimi gli italiani che ancora oggi non sono dotati di frigorifero e congelatore di questo genere.

Ma proprio a loro ci rivolgiamo, ricordando che un congelatore che non viene tenuto in perfette condizioni, finisce per consumare maggiore energia, senza considerare che il motore viene posto a uno sforzo eccessivo. Tutto questo non solo fa lievitare la bolletta dell’energia elettrica, ma abbrevia di molto la vita del congelatore stesso.

Cosa c’entra la stagnola in tutto questo

In buona sostanza si dovrebbe procedere ad eliminare il ghiaccio in eccesso in maniera periodica. Ovviamente questo è un’operazione che mette in difficoltà molte persone, considerando che occorre togliere il cibo dall’interno del congelatore per un certo periodo di tempo, per permettere allo stesso di scongelarsi. Ma con il trucco della carta stagnola questo sarà molto più semplice.

Quindi si procede tagliando dei fogli di carta che siano della misura delle pareti del congelatore. Si appoggia il foglio di carta stagnola sulle pareti e poi si procede a riscaldarli con una torcia. In poco tempo il ghiaccio si toglierà facilmente dalle pareti. Se non si è in possesso di una torcia potrebbe bastare anche solo il foglio di carta stagnola, occorre però prestare attenzione in quanto si impiegherà più tempo nell’azione.