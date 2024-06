Forno a microonde: non metterlo mai in questo posto della cucina | Comprometti gravemente la sua funzione e quella degli altri elettrodomestici

Attenzione a dove poni il forno a microonde, non metterlo in questo luogo perchè rischi di comprometterne il funzionamento. Un errore madornale.

Il forno a microonde è uno degli elettrodomestici più utilizzati all’interno delle case italiane. Si rivela essere, per alcuni indispensabili, per via della sua semplicità e della sua versatilità. In effetti si tratta di un elettrodomestico che aiuta tutte le famiglie sempre di corsa, che a volte hanno bisogno di scaldare velocemente un piatto senza sporcare l’intera cucina.

Certo, dobbiamo riconoscere che negli ultimi anni sta avendo un avversario che gli sta dando del filo da torcere. Ci stiamo riferendo alla friggitrice ad aria, lei che ci ha fatto scoprire il gusto del fritto che non fa male, gustoso e con pochi grassi. Insomma, la nuovissima alleata di tutte le famiglie.

Ma tralasciamola momentaneamente da parte e torniamo sul forno a microonde, che richiede le nostre attenzioni. Lui come ogni altro elettrodomestico ha bisogno di attenzioni e per questo c’è qualcosa che tutti dovremmo sapere.

Ci sarebbe un posto dove il microonde proprio non dovrebbe essere messo. Scopriamo allora questi piccoli segreti, che siamo certi, ti saranno molto utili da questo momento in avanti.

Attenzione a queste indicazioni

Come vedremo di seguito, il forno a microonde dovrebbe essere posizionato in un luogo che sia sicuro ed accessibile, ma per il suo perfetto funzionamento, questo non è certo sufficiente. Innanzitutto è importante seguire sempre le istruzioni del produttore, tanto per l’utilizzo quanto per la manutenzione.

Anche utilizzare i contenitori giusti è veramente importante, per evitare di utilizzare utensili che non sono idonei, mai porre all’interno del vano liquidi o contenitori ancora chiusi. Inoltre si raccomanda di pulire periodicamente il microonde e infine non sovraccaricare l’elettrodomestico. Ecco poi, dove non dovresti proprio mai posizionarlo.

I posti da evitare

Si commettono moltissimi errori nell’organizzazione della propria abitazione e cucina. Spesso si sbaglia anche sul dove posizionare il microonde. Il posto peggiore in assoluto è vicino ad altri grandi elettrodomestici, questo perchè potrebbero influenzare il suo rendimento.

Ovviamente è importante non riporlo all’interno di armadi e scaffali bassi, evitando spazi stretti e senza aria. Sembra semplice comprendere che la sua posizione non sia nemmeno nelle vicinanze di acqua e liquidi, né tanto meno in zone troppo calde. Accortezze indispensabili.