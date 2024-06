Metti nel forno a microonde questi alimenti e in 30 secondi si trasformeranno completamente | Il trucco che cambia il tuo modo di cucinare

Fino ad ora hai usato il forno a microonde solo per scaldare e scongelare i cibi? Da oggi sarai in grado di fare molte più cose, inimmaginabili.

Il forno a microonde è presente da diversi decenni nelle nostre cucine, e per molto è diventato un elettrodomestico fondamentale.

Il problema è che moltissime persone non ne conoscono davvero le potenzialità, e non le sfruttano. Magari lo utilizzano solo per riscaldare e scongelare il cibo.

In realtà può fare molto di più. È un ottimo alleato per la tua salute, perché ti permette di cucinare senza grassi e quindi tagliando le calorie.

Inoltre ti fa risparmiare tempo e fatica in quanto non devi sporcare pentole, padelle e cucina. Oggi però ti sveliamo anche alcuni trucchi che non conosci e che ti svolteranno la vita. Usi del tuo microonde che mai avresti immaginato. Andiamo a vedere quali.

Forno a microonde: i trucchi che non conosci

Il forno a microonde porta i cibi a temperature molto alte scaldandoli dall’interno. Come ben sai le alte temperature sono perfette per disinfettare e sterilizzare gli oggetti: perché non usarlo allora in tal senso? Per esempio stracci e spugne della cucina, che spesso si trasformano in un covo di batteri. Ti basterà semplicemente inumidirli e poi passarli al microonde alla massima potenza per qualche secondo. In questo modo verranno disinfettati e potrai aspettare un po’ prima di cambiarli.

E che dire del miele cristallizzato? Che rabbia quando ti serve e ti accorgi che è indurito. Per poterlo utilizzare subito non devi far altro che scaldarlo 30 secondi alla massima potenza.

E quelli che non ti aspetti

L’aglio non si sbuccia? Mettilo 15 secondi nel microonde alla massima potenza e in un attimo la buccia verrà via senza sforzo né fatica. E sempre restando in tema alimenti, se ti piacciono le erbette per insaporire i tuoi piatti, ma non hai la possibilità di averle sempre fresche, prova a essiccarle. Avvolgile con della carta da cucina e scalda a intervalli di 30 secondi alla volta, fino a che saranno secche al punto giusto.

Infine, quante volte ti è capitato che pane o biscotti fossero troppo duri per essere mangiati? Non buttarli via. I biscotti torneranno morbidi se li metti in microonde per qualche secondo. Per quanto riguarda il pane invece, inumidiscilo prima e scaldalo 20 secondi nell’elettrodomestico: sembrerà appena sfornato.