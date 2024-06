Sai cos’è il ‘paradosso della regione beta’? Meglio che tu lo sappia dato che ti stai rovinando la vita senza saperlo

Hai mai sentito parlare del paradosso della regione beta? Eppure quasi sicuramente lo metti in pratica ogni giorno, e ti rovini la vita.

Oggi vogliamo parlare un po’ di psicologia, materia interessante e affascinante che ci aiuta nel comprendere meglio noi stessi e gli altri. E a rapportarci.

Probabilmente non hai mai sentito parlare del paradosso della regione beta, eppure quasi tutti lo mettiamo in pratica nella vita di tutti i giorni, senza rendercene conto. E rovinandola, a volte, con le nostre stesse mani.

Ma cos’è il paradosso? Capiamo innanzitutto questo. Secondo il sito Sololibri.net: “Si intende la descrizione di un fatto che contraddice l’opinione comune o l’esperienza quotidiana. Un procedimento logico in cui la premessa e la conclusione sono in contraddizione, e che dunque in apparenza appare corretto, coerente e valido, ma che contiene in ogni caso degli elementi contraddittori”.

Scopri come lo applichi – sbagliando – alla vita di tutti i giorni. E cosa puoi fare per evitare di rovinartela.

Paradosso della regione beta: che cos’è

L’esempio del portale Expanda rende perfettamente l’idea: devi trasferirti, e nel luogo A c’è più criminalità del luogo B. D’impatto sceglieresti il posto più sicuro, ovviamente. Ma il primo è conosciuto e familiare, il secondo è un Paese a te sconosciuto. Contro ogni logica, sceglierai il luogo A, perché anche se più pericoloso, lo conosci. Tendiamo cioè a compiere delle scelte un po’ di comodo, pur sapendo che sono sbagliate. Anche nel lavoro: a fronte di un’offerta vantaggiosa ma non in linea con i nostri ideali, rispetto ad una con meno garanzie ma a noi molto più congeniale, scegliamo la prima. La sicurezza e non ciò che ci appassiona davvero.

Allo stesso modo compiamo scelte comode in amore. Tendiamo a scegliere un partner che ci somiglia per maggiore tranquillità, precludendoci magari una storia ricca di passione e appagante con qualcuno diverso da noi.

Scegli consapevolmente

Secondo il sociologo Daniel Gilbert: “le nostre decisioni sono influenzate dalle circostanze in cui si verificano ed è importante essere consapevoli di questa influenza per prendere decisioni più consapevoli in linea con i nostri valori”. Perché quando facciamo una scelta dettata solo dalla comodità, alla lunga non farà che renderci depressi e apatici.

E sai quando reagiamo? Solo quando le cose diventeranno davvero insostenibili. Prima di allora, sopportiamo e ci adattiamo. Da oggi sii più consapevole delle tue scelte, e ragiona: lo voglio davvero, o è solo la via più comoda?