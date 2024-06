Truffa Leonardo DiCaprio: chiedono 6.000€ per incontrare la star a Cannes | Perdi tutto e non vedi proprio nessuno, si spacciano per il suo manager

La nuova truffa che spopola sul web: ti promettono un incontro con Di Caprio e ti rubano i soldi. Cosa succede veramente.

Tutti abbiamo un idolo, una star che adoriamo e seguiamo in ogni sua avventura. Che sia un attore, un cantante, o qualunque altro personaggio del mondo dello spettacolo o dello sport, il sogno è solo uno: incontrarlo.

Secoli fa – e gli ultraquarantenni ricorderanno – c’erano i poster a tappezzare le pareti della cameretta. E si doveva aspettare uno spettacolo, un film, un evento per poterlo vedere.

Oggi è tutto più semplice e a portata di mano, letteralmente. Spariti i poster, tutto è nel nostro smartphone. O meglio, nel web.

I social hanno avvicinato tutti, rendendo possibile mettersi in contatto con il proprio idolo – cosa un tempo impensabile – e addirittura rendendo possibile poterci parlare.

Truffa Leonardo Di Caprio: come funziona

Ma se attraverso i social possiamo raggiungere chiunque, è vero anche l’inverso, ovvero che chiunque può raggiungere noi. E capita così di essere avvicinati, o meglio contattati, da individui senza scrupoli che vogliono solo arricchirsi sulle nostre spalle. Lo sa bene una 48enne che ha perso così oltre 6000 euro. I fatti sono stati raccontati da Il Giorno.

La donna, grande fan del noto attore Leonardo Di Caprio, si è trovata su una delle tante pagine non ufficiali dedicate alla star di Hollywood. Qui è stata agganciata da alcuni personaggi tra cui un certo Rick Yorn, fantomatico “produttore a agente” dell’attore, i quali le hanno fatto una proposta.

Non cadere nella trappola

Dopo un fitto scambio di messaggi privati questo tizio, racconta la donna e riporta Il Giorno: “Sosteneva che avrebbe potuto farmi incontrare il vero Leonardo DiCaprio presso la località di Cannes durante il periodo del noto Festival del cinema. Il tutto dietro pagamento di 470 dollari”. Un incontro mai avvenuto, ma a cui sono seguite altre richieste. Come la sottoscrizione a “un contratto con LBI Entertainment (agenzia californiana realmente esistente ma estranea agli illeciti, ndr) per un incontro con Leonardo DiCaprio di due o tre giorni a Cannes, con vitto e alloggio incluso”. A 1750 dollari in criptovalute.

Poi la richiesta di 3000 dollari versati parte in bitcoin e parte su un conto corrente inglese e che sarebbero serviti per l’acquisto di una tessera che le avrebbe consentito l’accesso alle feste dell’attore. La donna, purtroppo, è stata manipolata e raggirata e ha perso in tutto 6750 euro. Ovviamente ha sporto denuncia e speriamo riescano a prendere i truffatori malviventi, e che riescano a restituirle i suoi soldi. Fate sempre attenzione: mai dare soldi a sconosciuti online.