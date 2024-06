TikTok, cresce la preoccupazione degli esperti: l’uso di questo social aumenta i disturbi alimentari latenti | Chiudi l’account se sei una persona a rischio

Attenzione, potrebbe essere una connessione tra l’utilizzo di TikTok e l’insorgenza o il peggioramento di disturbi alimentari: la ricerca.

Tik Tok è attualmente uno tra i social più utilizzati dalle generazioni più giovani, dalla Generazione Zeta in poi, circa; eppure, gli esperti si sono domandati se possa esservi un rapporto di causa-effetto tra l’utilizzo di questa applicazione e l’esacerbazione dei disturbi alimentari.

Partendo da questa ipotesi, infatti, è stata condotta una ricerca scientifica pubblicata infine sull’International Journal of Eating Disorders, disseminandone in questo modo i risultati.

Bisogna partire, comunque, dal presupposto che ogni tipo di social network che si basi su fotografie o reel, come anche Instagram, ha una forte influenza sulle menti degli utilizzatori, specie se giovani che ancora non hanno formato del tutto il proprio spirito critico.

Pertanto c’è di certo un potenziale pericolo proprio nella esposizione al mondo dei social, un mondo al quale, però, sembra non ci si possa più sottrarre, pena la marginalizzazione dalla società contemporanea. Vediamo, in ogni caso, quali sono stati i risultati dello studio.

Tik Tok e disturbi alimentari: un’ipotesi di influenza

Lo studio è stato condotto in questo modo: i ricercatori hanno reclutato 230 partecipanti dell’Università dell’Australia Occidentale, assicurandosi che tutti utilizzassero Tik Tok da almeno quattro settimane. Nello specifico sono state reclutate 179 donne, 45 uomini, 3 non binari, e 3 partecipanti che preferivano non rivelare il proprio genere.

A tutti i partecipanti sono stati sottoposti diversi questionari, relativi a sintomi di un eventuale disturbo alimentare, frequenza con cui i partecipanti si confrontavano con altri sui social media che percepivano come migliori, attività su Tik Tok, nello specifico dovevano segnalare il tempo trascorso sullo schermo e i dettagli degli ultimi 20 video consigliati.

I risultati della ricerca eseguita

Una volta avvenuta la raccolta dati, questi sono stati elaborati dai ricercatori, che ne hanno tratto alcune conclusioni. Risultati molto significativi sono stati registrati a certe condizioni: nello specifico, i risultati hanno mostrato effetti indiretti significativi quando il contenuto era taggato con hashtag relativi all’aspetto/alimentazione o a corpi in evidenza percepiti come attraenti dall’utente.

Gli autori e le autrici dello studio, Laura Dondzilo, Rachel F. Rodgers e Fanny Alexandra Dietel, si sono ritenuti soddisfatti in quanto è stato trovato un certo pattern di comportamento o comunque di pensiero legato alla fruizione di un certo tipo di contenuti sulla piattaforma Tik Tok. Sarebbe necessario essere sempre più consapevoli sui disturbi alimentari.