Polizia, ora non la chiami più al telefono per segnalare | Devi usare questa app, è diventata già l’incubo di tutti i criminali

Da adesso in poi per segnalare dei movimenti anomali alla polizia puoi utilizzare semplicemente un’applicazione. Un vero incubo per i criminali.

Negli ultimi anni si è acceso un focus su un argomento veramente molto importante, ovvero quello della sicurezza. Probabilmente ci si aspettava che, nel 2024 i cittadini potessero girare per strada senza aver paura che possa succedere loro qualcosa. In effetti questo è qualcosa a cui si dovrebbe auspicare, a cui tutta la società dovrebbe lavorare. Ma purtroppo non è affatto così.

A questo si aggiunge una certa reticenza da parte della popolazione intera, a fidarsi delle forze dell’ordine. Quello che spesso si pensa è che polizia, carabinieri o chiunque altro, piuttosto che lavorare per la nostra sicurezza, assumano un comportamento che sia contrario a quella che in linea teorica è la “vittima”.

Un’idea che in fondo la si nota anche durante un semplice posto di blocco, quando il poliziotto alza quella paletta, ecco che scatta subito l’ansia di aver fatto qualcosa di male, manco avessimo concluso un colpo in banca.

Occorre invece cambiare punto di vista e comprendere che le forze dell’ordine sono a nostra disposizione. Questo è vero a tal punto che è stata sviluppata una app che permette di inviare segnalazioni velocemente, senza dover telefonare e perdere ulteriore tempo.

Una app che ti mette in contatto con la polizia

Chiamare il numero di emergenza, aspettare che qualcuno risponda e poi spiegare tutti al telefono, non solo potrebbe richiedere troppo tempo, ma potrebbe anche non essere possibile. Basta pensare al caso in cui in strada si osservi un comportamento anomalo da parte di un cittadino, quest’ultimo sentendo la segnalazione al telefono potrebbe avere tutto il tempo per dileguarsi.

Ma se una semplice app rendesse tutto molto più semplice? Questa è l’innovazione che stravolgerà in maniera positiva, la sicurezza dell’intera cittadinanza.

Ecco come funziona l’applicazione

Il nome di questo servizio è YouPol e si tratta di un’applicazione che è compatibile con tutti i dispositivi mobile e può essere scaricata in maniera completamente gratuita. Il suo funzionamento è piuttosto semplice ed intuitivo. In buona sostanza permette al cittadino di inviare segnalazioni in forma completamente anonima.

In molte città italiane l’applicazione è già molto utilizzata, quello che si auspica è che essa venga conosciuta dal più alto numero di cittadini è possibile e venga implementata dalle polizie di tutta Italia.