Parcheggi, ora non puoi più prenotare il posto auto | Scatta il multone da 1.000€, scordati di inviare il passeggero a occuparlo

Una nuova regola vige in ambito stradale: se fai questo rischi una multa salatissima, ecco cosa bisogna evitare.

Sono molte le regole in campo da rispettare quando si frequenta la strada con il proprio mezzo: tali regole sono contenute nella normativa del Codice della Strada.

Nonostante i tanti obblighi e le numerose spese che la possessione di un mezzo e la circolazione con esso richiedono, quasi tutti una volta giunti all’età adulta sentono la necessità di acquistare un proprio mezzo per spostarsi visto la difficoltà di dover sottostare agli orari dei mezzi pubblici o agli scherzi delle intemperie se si procede a piedi.

Di conseguenza, oggi quasi tutti hanno una autovettura o un veicolo a due ruote: tra i problemi da affrontare, inoltre, soprattutto nelle grandi città trafficate, c’è quello del parcheggio, spesso introvabile.

Lasciare l’auto posteggiata in malo modo, però, o senza pagare se si trova sulle strisce blu, porta a una multa sicura e in altri casi persino alla rimozione: c’è un altro caso, però, spesso non contemplato, che è punibile dalla legge con sanzioni molto salate.

L’occupazione di suolo pubblico e il parcheggio

Quando si trova un possibile parcheggio non immediatamente raggiungibile con la macchina, è consuetudine chiedere a uno dei passeggeri di andare a posizionarsi sul posto auto individuato così da riservarlo per il tempo di attesa in cui l’auto vi giunga.

Nonostante sia una pratica comunemente effettuata, alcuni si chiedono se essa costituisca un illecito, in quanto in alcune circostanze può costituire occupazione abusiva di suolo pubblico; ecco cosa fare per evitare di essere multati.

Come evitare la multa…e tenere il posto auto

In realtà l’unica circostanza in cui tale comportamento sarebbe punibile è quella in cui il tempo di occupazione del posto auto da parte di una persona a piedi sia totalmente irragionevole rispetto all’occupazione del post. Quando, invece, il tempo è ragionevole – ad esempio, qualche minuto – questo comportamento non è affatto punibile.

Inoltre una fattispecie di questo illecito può verificarsi nel caso in cui si ponga in atto realizzazione di opere materiali che dimostrino, in modo inequivocabile, l’intenzione di appropriarsi in modo permanente di una porzione di spazio. L’intervento delle autorità, inoltre, si rende necessario in caso di occupazione di un posto auto con una sedia o un altro oggetto simile. Nel caso in cui si configuri un illecito, chi lo ha compiuto può essere accusato di occupazione dello spazio stradale o reato di invasione di terreni o edifici.