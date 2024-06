Maniglia sportello: le sue funzioni segrete | Non l’hanno pensata solo per aprire e chiudere la macchina

La maniglia del tuo sportello ha delle funzionalità segrete che forse nemmeno conosci. Ecco questa parte della tua vettura come la puoi usare.

Eccolo qua, quel piccolo pezzo della carrozzeria della tua automobile che siamo sicuri, dai spesso per scontato. In fondo si tratta di una maniglia, che potrà mai avere di speciale. Ecco che invece ha delle funzionalità veramente molto importanti, che possono rendere ottimale la tua esperienza al volante.

Eppure è solo una maniglia, certo, ma se utilizzata nella maniera corretta può essere un mezzo importante per il miglior utilizzo della tua macchia. Come ben sai, riuscire a scovare i trucchetti della tua vettura, a volte, rende anche la guida, molto più sicura.

Ma torniamo alla nostra cara maniglia. Non serve solo per aprire la tua automobile, questo ti dovrebbe essere ormai molto chiaro. Essa infatti ti offre aiuto in alcune specifiche occasioni e conoscerle si rivela veramente essenziale.

Allora cerchiamo di conoscere le funzionalità segrete della maniglia di ogni vettura, anche se purtroppo dobbiamo ammettere che, negli ultimi anni coloro che elaborano i progetti delle automobili, le stanno quasi eliminando. Per il momento però, scopriamone i segreti.

Utile per aprire l’auto quando il telecomando non funziona

Ovviamente non ci riferiamo alla maniglia dove la serratura è in bellavista, piuttosto ci stiamo riferendo alle maniglie che sembrano non avere la mascatura. Se si rimuove il piccolo coperchio presente sulla maniglia, utilizzando lo spadino della chiave, sotto si troverà dove inserire la chiave, per aprire l’auto nel caso in cui il telecomando non funzioni.

Ma questa è solo una delle possibilità di utilizzo alternativo della marcatura della tua automobile. Infatti essa è la tua perfetta alleata nel caso in cui tu debba parcheggiare in posti angusti o parallelamente a un muro o un’altra vettura. Si seguito ti spiegheremo il motivo.

Utilizzi alternativi della maniglia

La tua maniglia ti può innanzitutto aiutare a regolare lo specchietto retrovisore. Se allineerai questa all’angolo in basso a destra dello specchietto, potrai avere una visuale migliore. Ma la maniglia ti aiuta anche a parcheggiare e bada bene, abbiamo detto, la maniglia, perché qualcuno crede che invece, il compito spetti allo specchietto, ma non è affatto così.

Durante un parcheggio parallelo se vedi la maniglia in linea con il marciapiede, più girare il volante e poi tornare lentamente nel parcheggio. Invece se hai un’auto un po’ più larga nella parte anteriore, allora se guidi verso una vettura parcheggiata che è davanti a te, fissa la maniglia mentre vai in avanti, quando si nasconde nel cofano anteriore fermati, sei a 10 cm dall’altra vettura. Infine se devi parcheggiare in modo da non toccare l’auto accanto a te, cerca di portare la tua maniglia al pari dell’altra e in questo modo avrai tutto lo spazio per aprire la portiera.