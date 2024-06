Trucco del sale: come ottenere una birra gelata in soli 5 minuti se te la sei dimenticata fuori dal frigo

Se hai voglia di una birra gelata ma hai dimenticato di metterla in frigo con un po’ di sale dovrai attendere solo 5 minuti.

Non c’è niente di meglio in estate che una bella birra gelata per rinfrescarsi. Immancabile soprattutto nei momenti di convivialità.

È questo il periodo dei barbecue e pic – nic, delle cene in giardino, gli aperitivi all’aperto. E l’elemento comune e immancabile di tutti gli appuntamenti tra amici è lei: la birra.

Fredda, dissetante, piacevole e gustosa, gli amanti di questa bevanda ne converranno: quando apri il frigo e ti accorgi di non averne messe al fresco è una tragedia.

Ma niente paura. Ti sveliamo il trucco per raffreddare la tua birra in soli 5 minuti. E ti servirà soltanto un po’ di ghiaccio.

Birra: come raffreddarla in 5 minuti

Quante volte ti sarà capitato di aprire il frigo e renderti conto di non aver messo birre al fresco. In questi casi l’unica è metterla nel congelatore e attendere almeno un’oretta per poterla gustare ben fredda. Ma se hai sete subito? Se ne hai voglia proprio in questo momento, o sono arrivati ospiti all’improvviso? In questi casi puoi utilizzare del ghiaccio. Oppure qualche altro trucco.

Uno di questi è utilizzato anche dai campeggiatori: bagna un calzino, oppure delle riviste, e ricopri la bottiglia o lattina di birra. Posiziona in un posto ventilato et voilà: in pochissimo tempo sarà fresca. Se invece sei un appassionato di computer ed elettronica potresti usare una dei quelle bombolette spray di aria compressa che vengono utilizzate per pulire le tastiere dei PC. Ti basterà spruzzare l’aria direttamente sulla bottiglia tenendo la bomboletta capovolta. Occhio a non congelarti le mani però.

Ti serve solo del sale

Un altro trucchetto che puoi utilizzare se sei a casa è il congelatore. Si, hai capito bene, ma non dovrai aspettare ore. Se avvolgi la bottiglia o la lattina di birra con della carta igienica bagnata, dopo appena 10 minuti sarà pronta da bere.

Infine ecco il trucco che non ti aspetti. Riempi un contenitore, per esempio una bacinella o anche il lavandino se sei a a casa, con abbondante ghiaccio. Aggiungi un paio di cucchiai di sale e mescola, quindi sistema la birra. Dopo un minuto dai una mescolata e dopo un altro minuto la tua birra è pronta per essere bevuta. Fresca come piace a te. La spiegazione è chimica e la spiega BeerWulf: “L’acqua salata si raffredda ad una temperatura molto più bassa rispetto all’acqua fresca. Aggiungendo il sale si crea uno squilibrio chimico e questo produce una miscela autorigenerante. Per correggere questo squilibrio la temperatura scende sotto lo zero (il punto euttetico) per estrarre energia da una fonte di calore, in questo caso la tua birra tiepida”.