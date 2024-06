Biglietti aerei: è più importante il giorno di prenotazione o quello di partenza? Gli esperti di viaggio rivelano il segreto per ottenere le migliori offerte

Biglietti aerei: quando prenotare per spendere meno? La verità svelata dagli esperti. Potrebbe non essere quello che hai sempre pensato.

Chi viaggia in aereo sa quanto possa essere dispendioso dover acquistare un biglietto, se non si usufruisce di eventuali sconti o viaggi low cost.

Non sempre però questo è possibile. Potremmo dover partire necessariamente in un una data precisa, magari sotto le festività. E spendere quindi di più.

Ma anche dover prenotare una vacanza può diventare un vero tour de force alla ricerca dell’offerta migliore per spendere meno.

La domanda che molti si fanno è: c’è davvero un giorno migliore per prenotare un biglietto? Un giorno della settimana in cui i prezzi sono più bassi? Fino a qualche tempo fa si pensava fosse il martedì. Oggi gli esperti svelano la verità.

Biglietti aerei: il giorno migliore per prenotare

I biglietti aerei costano davvero meno il martedì come molti pensano? A dare una risposta a questa annosa convinzione è stato Hayley Berg, economista di Hopper, che a USA Today ha affrontato la questione. “Abbiamo testato questo e abbiamo esaminato il giorno migliore della settimana per prenotare una serie di viaggi popolari e martedì è stato il giorno più economico solo l’1% delle volte” ha affermato.

E ha aggiunto: “Il prezzo migliore potrebbe essere disponibile martedì, ma potrebbe essere disponibile anche in un altro giorno della settimana”. Insomma, un giorno potrebbe valere l’altro. Sebbene secondo un’analisi Google pubblicata nel 2022 acquistare un biglietto tra il martedì e il giovedì costerebbe in media l’1,9% in meno rispetto al fine settimana.

I consigli degli esperti

Di diverso parere sembra essere invece il rapporto Air Travel Hacks di Expedia pubblicato a settembre 2023 che, come riporta il NYPost, rivelerebbe: “La domenica rimane il giorno della settimana più economico per prenotare i voli, mentre il venerdì è il giorno più costoso. In media, i viaggiatori hanno risparmiato fino al 13%”. Sempre Berg afferma: “Mentre tutti vogliono una regola d’oro per il giorno migliore della settimana per prenotare un volo, la realtà è che il giorno e l’ora migliori per prenotare un volo dipendono da una serie di fattori”. Il tempo, innanzitutto.

“Non fare la prenotazione troppo tardi; i prezzi possono aumentare di centinaia di dollari nelle ultime settimane prima della partenza”, spiega. Molto meglio premunirsi da uno a tre mesi prima per i voli nazionali, e da quattro a cinque mesi per i voli internazionali. Ma la vera sorpresa è che non è importante tanto il giorno della prenotazione, quanto quello della partenza. “Scegliere un volo che parte a metà settimana anziché nel fine settimana può aiutare i viaggiatori a ottenere biglietti aerei economici, facendo risparmiare in media il 18%”. Ora che lo sai, puoi regolarti di conseguenza.