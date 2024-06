Lavatrice: se perde acqua da sotto ti è appena capitato il danno più grave che ti poteva succedere | In genere sono sempre rogne serie

Ci sono diverse cause che comportano la perdita di acqua della lavatrice, ma alcune sono guai seri. Il danno è molto costoso.

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più utili nella nostra casa, ma devi sempre sperare che vada tutto bene, perché se si rompe possono essere guai.

Soprattutto i modelli più recenti, che sono iper tecnologici e sofisticati. In questi casi si tratta quasi sempre di danni alla scheda elettronica, che solo un tecnico specializzato può sostituire. O la casa madre.

Spesso e volentieri però il primo problema che presenta una lavatrice che non va è la perdita dell’acqua. E già questo è preoccupante.

Perché ci sono diverse cause che potrebbero esserne il motivo. Alcune risolvibili con poco, altre purtroppo molto dispendiose. Se la tua lavatrice inizia a perdere acqua da sotto potrebbe essere un danno grave. Vediamo qualche possibile causa.

Lavatrice che perde acqua: le cause

Tra le possibili cause della perdita di acqua da parte della lavatrice la più comune e di facile soluzione è l’intasamento del filtro. Peli, capelli, a volte anche un calzino, tutto ciò che viene raccolto durante i lavaggi va a finire nel filtro. Cerca di tenerlo pulito, basta aprire il portellino, estrarlo e rimuovere tutto il materiale di scarto. Ma ricordati di stendere prima degli stracci sul pavimento, potrebbe uscire dell’acqua.

Un’altra possibilità è che la lavatrice non si trova perfettamente in piano, è inclinata. Potrebbe accadere che con il passare del tempo e con le vibrazioni della centrifuga i piedini perdano stabilità e vadano regolati. Altra causa? Troppo detersivo. La schiuma che si forma è eccessiva e trabocca; fai molta attenzione e cerca di attenerti alle indicazioni in etichetta.

I problemi più gravi

Abbiamo visto le cause più comuni e meno dispendiose della perdita di acqua da parte della lavatrice. Purtroppo in alcuni casi il problema è ben più serio e richiede l’intervento di un tecnico specializzato, con conseguenti spese anche importanti. Per esempio il tubo di scarico potrebbe essere danneggiato. Si tratta di quel tubo che porta l’acqua sporca fuori dalla lavatrice e nello scarico. Nel migliore dei casi potrebbe essere collegato male, nel peggiore potrebbe essere forato o danneggiato. Allo stesso modo anche la pompa dell’acqua potrebbe perdere. Questa è quella che controlla il movimento dell’acqua nel cestello durante il lavaggio. Se è rotta o usurata, solo un tecnico può cambiarla.

È importante assicurarsi che la lavatrice funzioni alla perfezione: una perdita di acqua potrebbe costarti molto più che una riparazione. Un allagamento, mobili rovinati e persino mura e pavimenti danneggiati. Potresti ritrovarti a dover addirittura risarcire l’inquilino del piano di sotto.