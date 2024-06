Non avvolgere mai il tuo smartphone in un foglio di carta stagnola: il trucco che spopola sul web finirà per distruggere il tuo telefono

Non tutto ciò che gira sul web funziona, o può funzionare ma danneggiarci: ecco perché non usare la carta stagnola sullo smartphone.

Negli ultimi tempi ha iniziato a girare un trucco sul web che è consigliato da tik toker e influencer: si tratta della pratica di avvolgere il proprio smartphone nella carta stagnola.

Questo tipo di comportamento viene sponsorizzato come metodo ideale per non essere danneggiati dalle radiazioni emanate dal dispositivo elettronico, nello specifico dalla connessione e da tutte le funzioni come il GPS, il Bluetooth e la copertura di rete.

In realtà sono diversi i metodi che possono essere utilizzati per isolare lo smartphone, eppure molti hanno iniziato ad avvolgere il telefono nella carta stagnola, un po’ per proteggersi, un po’ anche per non avere sempre il telefono incollato alle mani.

Senza dubbio la dipendenza che lo smartphone crea, dovuto alla varietà di applicazioni, specie quelle come Tik Tok e Instagram, è diventata un problema, in quanto siamo sempre pieni di stimoli superficiali e spesso di poca importanza che non richiedono praticamente l’attivazione del nostro cervello: come se stessimo ogni giorno e per ore assorbendo “spazzatura” e il nostro cervello in questo modo può tendere a una sorta di pigrizia quasi atrofica. La soluzione, però, non risiede certo nell’utilizzo della carta stagnola, pratica che ha anche un effetto collaterale dannoso: vediamo quale.

Il potenziale pericolo della carta stagnola

La nuova tendenza che sta spopolando online riguarda la pratica di isolare del tutto il proprio telefono utilizzando un semplice foglio di alluminio. In questo modo il cellulare viene schermato, ovvero le emissioni elettromagnetiche non possono raggiungerci.

Gli influencer spiegano in che modo il telefono deve essere avvolto nella carta stagnola perché il Bluetooth, il GPS, le chiamate non funzionino più, anche se nel caso del Wi-Fi, invece, questo potrebbe comunque avere accesso, specie se abbiamo una connessione forte, il router vicino, o se ci sono dei fori anche piccoli nel foglio di alluminio. Ciò che non tutti sanno è che questa pratica può danneggiare lo smartphone.

Come isolare il telefono…senza danneggiarlo

Alcuni articoli affermano che coprire il telefono spesso con la carta stagnola, potrebbe realmente danneggiarlo dopo un certo periodo di tempo.

La cosa migliore, infatti, è semplicemente spegnere il telefono, oppure inserire la modalità aereo: in questo modo, a meno che non si ha in attivo una rete Wi-Fi ovviamente, il telefono sarà comunque isolato e quindi non emanerà radiazioni.