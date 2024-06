Data di scadenza dello yogurt, parla la nutrizionista: hai sempre buttato via vagonate di prodotto in buono stato | Ecco per quanto realmente si può conservare

Hai sempre buttato via lo yogurt scaduto? Potresti aver sbagliato: ecco cosa dice la nutrizionista sulla data di scadenza.

La data di scadenza degli yogurt va sempre rispettata? Forse anche tu sei tra quelle persone che nell’incertezza, dopo aver trovato un vasetto scaduto nel frigorifero, lo butta via.

Si tratta di uno spreco o stai solo salvaguardando la tua salute? Sull’argomento ci sono pareri abbastanza discordanti. Ma forse la cosa migliore è ascoltare chi se ne intende.

Perché con la salute non si scherza, e un prodotto scaduto può diventare molto pericoloso. Ma nello stesso tempo sarebbe un vero peccato buttare via qualcosa che invece potrebbe essere consumato tranquillamente.

Scopri se hai fatto bene a buttare via lo yogurt scaduto oppure se fino ad ora hai solo sprecato dei soldi invano.

Yogurt scaduto: si può consumare?

A dare una risposta sull’annosa questione se lo yogurt scaduto possa essere consumato tranquillamente o se sia meglio buttarlo via è la nutrizionista Marián García. Un personaggio molto noto su Instagram dove ha aperto un seguitissimo canale che parla di nutrizione: Boticaria García.

La dottoressa precisa che ci sono diverse cose da tenere presenti: “Dipenderà dal tipo di yogurt. Lo yogurt naturale non è uguale a quello che contiene pezzi di frutta”. E poi occorre capire “se è stata rispettata la catena del freddo, se è stato portato a casa presto o se è rimasto a lungo nel bagagliaio”. Insomma, potrebbe non essere così semplice rispondere.

La risposta italiana

Infatti anche il portale Microbiologia Italia sostiene la stessa cosa: “La data di scadenza non equivale automaticamente a una data di pericolo per la salute. In realtà, spesso lo yogurt può essere consumato in sicurezza anche dopo la scadenza, a seconda delle condizioni in cui è stato conservato”. E poi spiega: “Gli yogurt contengono una serie di batteri probiotici che sono responsabili del loro sapore e delle loro proprietà benefiche per la salute. Questi batteri giocano un ruolo chiave nel prevenire la crescita di batteri dannosi all’interno del prodotto. Tuttavia, con il passare del tempo, la quantità di batteri probiotici può diminuire, rendendo possibile la proliferazione di batteri indesiderati”.

Come per ogni cosa quando si tratta di cibo vale la regola del buonsenso. Puoi consumare uno yogurt anche se è scaduto da una settimana ma controlla che il vasetto sia integro e il coperchio senza rigonfiamenti e che l’odore e il sapore non sappiano di acido. Ma soprattutto, ovviamente, che non ci siano tracce di muffa né sulla superficie dello yogurt né sotto il coperchio.