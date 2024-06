Come evitare di finire nei posti peggiori dell’aereo se non paghi il sovrapprezzo | Il trucco spiegato dagli esperti di Lonley Planet

Lonley Planet ci insegna come è possibile evitare di finire nei posti peggiori dell’aereo intero. Ecco come fare.

Si sta avvicinando il momento delle sognate serie. Anzi a dire il vero qualche furbetto ha anticipato proprio tutti e ha deciso che il momento di partire era già arrivato. Ovviamente non serbiamo rancore nei suoi confronti, perchè lavorerà al nostro posto nel momento in cui sarà il nostro turno di andare in vacanza.

Inoltre chi ci ha preceduto nelle vacanze se hai già preso un aereo, non conosceva ancora i trucchi per non avere i peggiori posti in assoluto, perchè li riveleremo solo ora.

Chi ha già viaggiato in aereo prima di adesso, sa benissimo che ci sono dei posti che sarebbero assolutamente da evitare. Detto tra noi, i voli economy, non sono proprio un Carnevale di Rio, spesso e volentieri pieni zeppi di persone, stretti e poco congeniali per le lunghe trasferte. C’è di buono che sono convenienti in termini di prezzo.

Curiosando sul web si scopre che non sono pochi i viaggiatori che hanno vissuto un’esperienza veramente da incubo per quello che riguarda i voli in aereo, ma conoscendo qualche semplice trucco potrai evitare tutto questo.

Esperienze a dir poco assurde

Tu potrai anche non crederci e noi non siamo nessuno per impedirtelo, ma ci sono viaggiatori che sembrano proprio raccontare delle storie al limite del credibile. Ad esempio c’è chi ha viaggiato in un posto vicino al sedile, ma senza il sedile. Chi invece racconta di posti in cui lo spazio era estremamente ristretto.

Per non parlare poi dei sedili vicino all’uscita di sicurezza, senza alcuna vista, sembra d essere quasi in un bunker. Insomma, questi consigli per viaggiare meglio ti sono assolutamente indispensabili. Questo lo sappiamo fin troppo bene.

Come evitare di finire in un viaggio infernale

Adesso carta e penna, ricorda i consigli che ti daremo prima di prenotare il tuo prossimo viaggio. Innanzitutto ti vorremmo svelare che, ci sono degli strumenti digitali che ti permettono di visualizzare in anticipo i posti che occuperai sul colo. In questo modo potrai scegliere la compagnia che ti offre il posto migliore.

In particolare si consiglia di utilizzare SeatGuru, dove i posti peggiori sono indicati di rosso. In questo modo dirai finalmente addio ai peggiori viaggi di sempre.