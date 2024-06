Disattiva subito queste funzioni del tuo smartphone: ti stanno filmando senza che te ne rendi conto

Il tuo smartphone potrebbe spiarti e tu non lo sai e nemmeno te ne accorgi. Per evitarlo devi disattivare subito queste funzioni.

Strumento indispensabile nella vita di tutti, ormai non riusciamo più a farne a meno, non riusciamo a concepire la nostra vita senza.

Lo smartphone è molto più di un telefono ormai, è un vero computer, assistente personale, diario segreto, rubrica di appuntamenti. Fonte di divertimento e anche di tanto stress.

Ci permette di rimanere in contatto con persone in tutto il mondo, vederle oltre che parlarci, e persino di guardare film.

Da un po’ di tempo poi possiamo addirittura dialogare con la nostra casa munita di domotica ovunque siamo, facendo partire lavatrici, accendere luci o riscaldamento, e alzare o abbassare tapparelle. Tutto con il telefonino. Ma tutta questa tecnologia non è certo esente da rischi. Lo sai che il tuo smartphone può spiarti senza che tu te ne accorga se non disattivi alcune funzioni? Scopri quali.

Smartphone: cosa disattivare se non vuoi essere spiato

Lo portiamo ovunque: lo smartphone è un’appendice di noi stessi, da portare persino in bagno. Sempre presente, alcuni lo tengono anche sul comodino quando dormono la notte. Non possiamo uscire senza, quasi come ci sentissimo persi senza di esso, e tra le decine di app nate negli ultimi anni possiamo trovare praticamente qualunque cosa. Andiamo al ristorante? Eccolo spuntare sul tavolo accanto al tovagliolo. Persino al cinema o nei luoghi di culto ci viene difficile spegnerlo. Ci limitiamo, quando lo facciamo, ad abbassare la suoneria.

Dobbiamo essere sempre raggiungibili, sempre connessi, sempre in contatto con il mondo. E se ti dicessimo che il tuo telefono ti spia? Come sti sentiresti?

Il tuo telefono ti spia

Su OkDiario il dottor Peter Henway, consulente per la sicurezza di un’azienda australiana di sicurezza informatica, ha spiegato: “Dando ad app di terze parti come Facebook o Instagram l’accesso ai microfoni del nostro dispositivo, potremmo essere suscettibili a migliaia di nuovi trigger, tutti scelti a discrezione dell’app. Una semplice conversazione sulla necessità di ritirare qualcosa in un negozio potrebbe essere sufficiente per attivare questi trigger e consentire alle app di ascoltare le nostre discussioni personali”.

Tutti avranno notato il cambio dei Termini di utilizzo di Instagram, che accade ciclicamente per tutti i social. Questi chiedono l’autorizzazione a “usare tecnologie all’avanguardia che aiutano a personalizzare, proteggere e migliorare il nostro Servizio”. Senza specificare quali, mette in guardia l’esperto. Quindi, osserva: “Con questi termini in mente, è possibile che Instagram raccolga parti delle nostre conversazioni orientate alla pubblicità, le trasformi in annunci mirati e le condivida con altri social network come Facebook.[…] dovremmo cercare di proteggere la nostra privacy limitando l’accesso al microfono che concediamo alle app, avendo un’idea dei termini e delle condizioni che accettiamo”. Inoltre potremmo disattivare i permessi di Google. Lo farai?