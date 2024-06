Pulsante segreto nel portaoggetti dell’auto | La sua funzione la scopri solo d’estate, è una genialata

Ci sarebbe un pulsante segreto nel portaoggetti della tua vettura. Per l’estate sicuramente ti servirà saperlo.

Ma se ti dicessimo he la tua automobile nasconde dei segreti che forse nemmeno tu conosci fino in fondo? Le nostre vetture con il passare degli anni si evolvono, cambiano diventano completamente differenti da quelle a cui siamo da sempre abituati.

Siamo certi che le moderne vetture hanno moltissime funzionalità che non conosci. In fondo come possiamo biasimarti mai? Tra pulsanti di tutti i generi, simboli che nessuno conosce, sembra che siamo tornati dritti dritti in quel dell’antico Egitto.

Non vorremmo mai che tu ti perdessi nella tua auto come nelle piramidi, ecco per quale motivo ti vorremmo dire che sui pulsanti che vedi di fronte a te, ce n’è uno che ti può aiutare a superare i mesi più caldi al volante. Perchè lo sappiamo proprio tutti che viaggiare sulla tua vettura non è certo semplice nei mesi estivi, ma una funzionalità offrirà un ambiente veramente più confortevole.

Quindi apri il vano porta oggetti e scoprirai che il pulsante a cui ci riferiamo sta proprio lì e tu non lo avevi ancora notato. Scopriamo come lo possiamo utilizzare.

Il pulsante che proprio ti serviva

Innanzitutto dobbiamo darvi una brutta notizia, ovvero, non tutte le automobili hanno questa stessa funzionalità. Ma il pulsante in questione è presente sulle vetture di alcune delle maggiori marche di vetture che sono presenti in commercio. Ce l’hanno le BMW, ma anche le Volkswagen, insomma, sembra proprio che le tedesche ci tengano molto al comfort dei loro automobilisti.

Quindi apri il tuo sportello portaoggetti e controlla. Ci dovrebbe essere un pulsante che dovrebbe permettere all’aria fresca di entrare all’interno dell’abitacolo. In questo modo è possibile rendere l’abitacolo molto più piacevole.

Perfetto per i lunghi viaggi

Questa possibilità è veramente perfetta per tutti coloro che compiono lunghi viaggi in automobile. Infatti all’interno del vano è possibile anche conservare della frutta e del cibo per riuscire a renderlo sempre perfettamente freschi.

Quindi per i lunghi viaggi nei mesi estivi è veramente ottimale avere questa funzionalità. Insomma, quasi meglio di un mini bar in automobile, scommettiamo che la prossima volta che acquisterai un’automobile ci penserai molto bene.