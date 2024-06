Tagliare le cipolle senza più una lacrima | Il trucco della carta da forno che sta spopolando in cucina

Come tagliare le cipolle senza piangere. Il trucco definitivo che prevede l’uso della carta da forno. Facile e veloce.

Gli appassionati di cucina, e chiunque abbia mai preso in mano una pentola in vita sua, sa che il momento più “drammatico” è quello del taglio della cipolla.

Lacrime copiose scendono involontariamente, ed è quasi impossibile fermarle, anche se lo volessimo. Quasi, perché con alcuni trucchi questa reazione può essere evitata o comunque alleggerita.

Ci sono infatti diverse strategie messe in atto, alcune alquanto bizzarre. Per esempio c’è chi usa coprire gli occhi con occhialini da piscina.

Noi abbiamo scovato un trucco diventato virale sui social che prevede l’utilizzo della carta forno. Corri a vedere se funziona.

Cipolle: come tagliarle senza piangere con la carta forno

Innanzitutto, ti sei mai chiesto perché le cipolle fanno piangere quando le tagli? Si tratta di un meccanismo di difesa messo in atto per non essere attaccate da funghi e parassiti. Come riporta Babesymas, la divulgatrice e biotecnologa Lucía Almagro spiega sul suo account Instagram che il taglio della cipolla “spezza le cellule e questo fa sì che un enzima converta alcuni aminoacidi in acidi gassosi”.

E questo gas contenente zolfo mescolandosi con l’acqua degli occhi forma “acido solforico”. E perché arriva agli occhi? Perché “queste molecole sono attratte dalla fonte d’acqua più vicina, in questo caso i nostri occhi. Poiché il corpo umano è intelligente, per prevenire danni agli occhi, il cervello invia il segnale di piangere in modo da diluire il più possibile l’acido negli occhi”.

Scopri come fare

Ecco quindi un trucco tanto semplice, diventato virale sui social dove è stato mostrato. Quando devi affettare o tritare la cipolla, prendi un foglio di carta forno o un tovagliolo da cucina. Piegalo a metà e poi ancora fino ad ottenere un quadrato e bagnalo sotto l’acqua corrente ben bene. Dopodiché mettilo sul tagliere che devi usare dal lato del taglio, che deve essere opposto ai tuoi occhi.

Cosa succede? Come abbiamo detto le molecole gassose sprigionate dalla cipolla sono attratte dall’acqua. In questo modo la fonte più vicina non saranno più i nostri occhi, ma il foglio di carta bagnato. Prova anche tu per scoprire se funziona. Tra gli altri trucchi più utilizzati c’è quello di mettere la cipolla in freezer prima di tagliarla, o affettarla sotto tenendola immersa nell’acqua, anche se forse non è molto pratico.