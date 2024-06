Autovelox, migliaia di multe annullate per questo dato del verbale | Controllalo sempre, due volte su tre manca

Un singolo dato sul verbale può determinare la nullità di una multa. Controlla o l’autovelox non ti frega più.

Siamo ancora una volta qui a disquisire con te che ci leggi assiduamente su quello che sono gli Autovelox. Come ogni singolo automobilista sa molto bene, questo è un’apparecchio in grado di rubare l’immagine di un’automobile che supera i limiti di velocità.

Non rispettare la velocità massima che è possibile mantenere su una qualunque strada, espone tutti gli automobilisti a un rischio estremamente elevato. Proprio per questo motivo, la riforma del Codice della Strada ha previsto un inasprimento delle sanzioni.

Colore duramente gli automobilisti che non rispettano le regole, dovrebbe fare in modo che essi siano dissuasi dal desiderio di infrangere le regole. Che poi a volte lo si fa perchè semplicemente sovrappensiero, perchè non ci si rende conto di aver premuto un po’ troppo sull’acceleratore. Ecco che proprio in questi casi, arriva il caro autovelox a punirti.

Ma proprio di recente molto si è discusso sulla regolarità degli autovelox che sono presenti sul territorio italiano. Molti sembra proprio che non sono regolari per alcuni vizi di forma e di sostanza. Quello che ci si chiede è come sia possibile riconoscere un autovelox regolare da uno che non lo è affatto.

Le regole che riguardano l’autovelox

Come tutti gli elementi della strada il Codice provvede a disciplinare in maniera precisa e puntuale l’utilizzo degli autovelox sulle strade nazionali. Le discussioni in merito sono nate in merito a due elementi che non possono di certo, essere sottovalutate. Innanzitutto si ritiene che in Italia ci sia un utilizzo spropositato di tali apparecchi e una regolamentazione è veramente indispensabile.

Ma le maggiore discussioni sarebbero nate perchè molti degli autovelox presenti sulle strade non sono omologati e tarati. Questo vuol dire che mancano delle certificazioni necessarie per poter essere utilizzati regolarmente.

Come riconoscere un autovelox che sia regolare

Innanzitutto, affinché un autovelox sia regolamentare è indispensabile che sia anche segnalato nella maniera opportuna. Se si viene multati da un autovelox non regolare è possibile contestare la sanzione e quindi non pagarla.

Per sapere se l’autovelox effettivamente è regolare, occorre presentare istanza di accesso agli atti amministrativi. Solo in questo modo è possibile avere il certificato di regolarità dell’autovelox stesso. Ma se questo non può essere ottenuto allora si può provvedere al ricorso contro la sanzione.