Addio zanzare con il rotolo di carta igienica: non le avrai più in casa anche senza senza zanzariere

Puoi finalmente dire addio alle zanzare con il rotolo della carta igienica. Non avrai più bisogno di altro.

È finalmente arrivato il caldo, il momento di fare le valigie e anche quello di godersi il mare e il sole. Ma purtroppo con il caldo arriva anche il momento di contrastare le zanzare, possibilmente in maniera efficace. Tra zampironi, zanzariere, braccialetti e cerotti, occorre trovare il modo più efficace per contrastarle.

Le fastidiose zanzare porta irrimediabilmente le zanzare, piccoli insetti che sono estremamente fastidiosi con i loro pizzichi e i loro attacchi soprattutto notturni. Conoscere i segreti per contrastarle efficacemente è indispensabile, se non si vuole rischiare di passare notti insonni.

Nonostante i trucchetti che potresti utilizzare, spesso le zanzare trovano il modo di passare comunque e di arrivare proprio a te e al tuo sangue. Se anche tu sei tra coloro che sta cercando una soluzione definitiva, allora sei proprio nel posto giusto.

Se le hai provate proprio tutte, sappi che ci sono dei trucchetti che ci arrivano dal web. Alcuni utilizzano oggetti e prodotti che già si hanno in casa, tra cui anche la carta igienica. Quindi ecco come utilizzarla nella maniera corretta.

Alcuni dei metodi utili per allontanare le zanzare

Numerosi sono i metodi che si possono applicare per contrastare efficacemente le zanzare. Innanzitutto è possibile ricorrere ai prodotti repellenti che si possono acquistare in farmacia o nei negozi per l’igiene. Il mercato mette a disposizione una serie di scelte veramente molto efficaci.

La valida alternativa è quella di provare alcuni prodotti completamente naturali. La lavanda, ad esempio, è una pianta naturalmente repellente contro le zanzare. L’alternativa sono candele alla citronella, i ventilatori, le zanzariere e le reti che possono offrire una buona protezione contro questi piccoli insetti fastidiosi.

Come usare la carta igienica contro le zanzare

L’utilizzo della carta igienica per contrastare le zanzare, è un’abitudine nata per via della scarsa propensione delle zanzare a ben sopportare quelli che sono gli odori molto forti. Quello che bisogna fare è mettere sopra alla carta alcune gocce di olio di albero del tè.

Si tagliano delle striscioline di carta igienica e metterle all’interno di un vassoio distanziandole abbastanza. Quindi su versano alcune gocce di olio essenziale e si lascia assorbire. Sarà allora possibile posizionare le strisce proprio vicino alle finestre, per fare in modo che le zanzare si tengano lontano.