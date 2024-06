Togli subito questa etichetta dal tuo bagaglio da stiva | Non arriverà a destinazione se la lasci attaccata

Devi togliere questa etichetta dal bagaglio che lasci in stiva. Rischi che all’arrivo in aeroporto non trovi più il tuo bagaglio.

Con giugno che è arrivato e con l’avvicinarsi dell’estate, per molti sta arrivando il momento di fare i bagagli e partire. Ci devi credere se ti diciamo che nutriamo una certa curiosità nel sapere quale sarà la meta che sceglierai per te e per la tua famiglia.

Ma intanto ti vorremmo dare qualche consiglio per poter godere a pieno delle tue vacanze, perchè in fondo lo sappiamo bene che cerchi solo un luogo dove poterti rilassare. Che tu scelga una località di mare, una città d’arte, ovvero un posto in cui poter godere delle bellezze naturali, conoscere alcune regole è veramente importante.

In particolare, occorre prestare particolare attenzione soprattutto nel caso in cui tu decida di viaggiare in aereo. Sai bene che volare richiede innanzitutto, di conoscere tutte le regole che riguardano questo particolare mezzo.

Gli aeroporti hanno un non so che di affascinante. Un luogo in cui è possibile incontrare veramente un gran numero di persone diverse. Ma è anche il posto dove si perde il maggior numero di bagagli ogni singolo anno e ovviamente, non solo d’estate.

Meglio assicurarli

Il consiglio generale che è possibile dare ai viaggiatori, soprattutto a quelli che sono ancora inesperti per quello che riguarda gli aeroporti, è di provvedere a coprire i bagagli con un’assicurazione che permetta di viaggiare con una certa tranquillità.

Questo vale soprattutto per i bagagli che vengono messi in stiva, per cui, ricordiamo che si paga un sovrapprezzo e quindi è bene avere la possibilità, almeno, di rientrare in possesso di un corrispettivo in denaro per ciò che dentro vi era contenuto. Ma attenzione a non commettere proprio questo errore, ti potrebbe costare caro.

Un’abitudine da perdere

I viaggiatori hanno l’abitudine di apporre una striscia adesiva sul proprio bagaglio, credendo che in questo modo sia possibile prenderlo prima nel momento in cui si sbarca dal proprio aereo. Ma questo modo di fare è assolutamente da perdere e il motivo è anche semplice.

Quella semplice etichetta potrebbe rendere più difficili le operazioni durante il check-in sull’aereo e il riconoscimento del bagaglio stesso al Metal detector. Quindi attenzione a questa abitudine che è completamente sbagliata.