Il trucco definitivo che ti farà smettere di stirare per sempre: ecco come devi usare un cubo di ghiaccio

Se anche tu odi stirare, questo è il trucco che devi utilizzare per posare il ferro da stiro e non usarlo più.

Tra le mille incombenze di chi si occupa di una casa ce ne sono alcune odiate indifferentemente dalla maggior parte delle persone.

Oltre allo spolverare e pulire i vetri, indubbiamente stirare è una delle cose più noiose che ci sono. Ed è anche stancante, soprattutto per chi ha una famiglia numerosa.

Anche se tanti si sono convertiti al “no – stiro”, purtroppo alcuni capi – vedi camicie e simili – tutti stropicciati sono davvero brutti da vedere. Se poi si deve indossare una divisa peggio ancora.

Per fortuna ci sono diversi accorgimenti che possiamo adottare per evitare di stirare il bucato, ma c’è anche un trucco che ti farà dimenticare totalmente del ferro da stiro. E ti serve solo del ghiaccio.

Stirare: mai più se usi il ghiaccio

Per non dover faticare dopo, occorre fare attenzione prima, nel momento in cui si lavano i capi. Con alcuni accorgimenti molto semplici potrai evitare il più delle volte di usare il ferro da stiro. Partiamo dalla lavatrice: non devi sovraccaricarla poiché i vestiti sarebbero troppo pressati e quindi si stropiccerebbero di più. E fai attenzione al programma di lavaggio. Una temperatura troppo alta stropiccia le fibre – oltre a consumare i tessuti più velocemente – quindi 30 – 40 gradi saranno sufficienti per un bucato mediamente sporco. E imposta una centrifuga bassa: più è alta più i capi saranno “maltrattati”.

Altro punto importane: tira subito i vestiti fuori dalla lavatrice, o dal catino nel caso di lavaggio a mano. Se li lasci troppo tempo ammassati, non solo prenderanno le pieghe ma anche un cattivo odore. E quando li metti da parte per stenderli, sbattili bene, appiana le pieghe con le mani e tira bene i pantaloni. Poi piegali e corri a stenderli.

Il trucco definitivo

Quando stendi le camicie cerca di utilizzare le grucce, in modo da fargli prendere subito la forma senza troppe pieghe. E le magliette, stendile con il collo verso il basso. Infine, il trucco per evitare di stirare utilizzando solo un po’ di ghiaccio prevede l’uso dell’asciugatrice.

Inserisci i capi da asciugare nella macchina e metti assieme dei semplici cubetti di ghiaccio. Uno o due saranno sufficienti. Con il calore prodotto dall’asciugatrice questi si trasformeranno in vapore stirando le fibre e facendo il lavoro al posto tuo. Prova e vedrai.