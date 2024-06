WhatsApp, premi questo pulsante segreto per proteggere le tue chat | Il trucco salva privacy è la svolta dell’estate

Ecco rivelato un trucchetto facilissimo per assicurarsi che le nostre conversazioni su WhatsApp siano davvero private.

La messaggistica istantanea che funziona grazie a una connessione internet è ormai un metodo di comunicazione diffusissimo: i più giovani, ad esempio, lo utilizzano delle chiamate anche quando devono fare una conversazione più lunga del solito.

WhatsApp è l’app di messaggistica più utilizzata, ma ce ne sono molte altre, tra le più famose Telegram, dove ci sono anche numerosi gruppi e la possibilità di utilizzare set di sticker per una comunicazione davvero simpatica.

Anche su Whatsapp è possibile, da poco tempo, creare a inviare sticker personalizzati e mandare brevi videomessaggi: la preoccupazione degli utenti risiede, però, nella privacy dell’app, secondo molti non esattamente a prova di spia.

Ecco, dunque, come essere sicuri che le proprie conversazioni sull’app vengano lette solo da chi è presente nella chat e non da altri: vediamo come proteggerci, basta solamente spingere un pulsante.

Il pulsante

C’è chi tiene di più alla sicurezza rispetto ad altri, e non si sa chi ha maggiore ragione, ciò che è certo è che alcune misure di sicurezza in più non possono certo guastare, specie quando si tratta di dispositivi tecnologici, visto che le truffe e le app di sorveglianza vanno evolvendosi di pari passo con la tecnologia che utilizziamo.

WhatsApp stesso offre alcune opzioni che possono essere davvero utili per mantenere la nostra privacy al sicuro: ecco quali sono e come sfruttarle.

La protezione per la privacy

WhatsApp offre il servizio di protezione dell’indirizzo IP durante le chiamate per proteggere la privacy dei propri utenti durante le conversazioni vocali e le videochiamate: nello specifico, quando questa funzione è attiva, le chiamate non vengono stabilite direttamente tra i dispositivi partecipanti, ma sono instradate attraverso i server dell’applicazione.

Un’altra funzione che può essere utile dal punto di vista della sicurezza è quella che consente la disattivazione dell’anteprima dei collegamenti: in questo modo è possibile impedire la visualizzazione di piccoli frammenti di testo e immagini quando si condividono o si ricevono collegamenti, dei quali verrà, dunque, visualizzato solamente l’Url e non altro. Per attivare queste funzioni basta andare nella sezione “impostazioni” dell’applicazioni facendo “tap” sui tre puntini che vediamo al lato.