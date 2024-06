Sei aracnofobico? Con questa pozione fai da te manterrai lontano da casa tutti i ragni senza doverli cacciare uno a uno | Puoi dire addio al tuo peggior incubo

Ci sarebbe una pozione che ti permetterebbe di mantenere i ragni lontano da casa. La devi conoscere se sei aracnofobico.

L’aracnofobia è probabilmente una delle paure più comuni in tutto il mondo. La paura dei ragni paralizza milioni e milioni di persone che non riescono proprio a controllare l’ansia aumenta nel momento in cui si vede un piccolo animaletto a 8 zampe. Chi soffre di tale problematica sa bene che non è possibile affrontarla in maniera semplice.

La fobia purtroppo, è un vero e proprio disturbo psicologico che porta a delle reazioni irrazionali da parte del soggetto che vorrebbe mantenere un certo aplomb ma proprio non ci riesce. Ecco che allora l’irrazionalità sale e non si può in alcun modo controllarla.

Che poi, in fondo, fatta eccezione per alcune speci, i ragni che possiamo trovare a casa, in maniera molto comune, non sono pericolosi affatto. Ovviamente sapere questo non è sufficiente per i malati di aracnofobia.

La buona notizia è che ci sarebbe una soluzione per tenere i ragni lontani dalla propria casa. Un trucco che in pochi conoscono e che si basa sulle caratteristiche di questi animali. Un segreto che se odi i ragni, devi assolutamente conoscere perchè ti aiuterà a contrastarli in maniera definitiva.

L’arcnofobia è sola una delle tante fobie

Numerosissime sono le fobie che sono diffuse in tutto il mondo. Alcune paure sono estremamente irrazionali e nonostante si capisca che ciò che si teme non è affatto pericoloso, purtroppo non si riesce a tenerla a bada.

Probabilmente ci sono paure che tu che ci stai leggendo nemmeno conosci, non ne hai mai sentito parlare, invece esistono e come. In molti casi esse sono legate a dei traumi infantili. Ad esempio c’è chi ha paura degli spazi aperti, di quelli chiusi, dei serpenti, ma anche delle Barbie e addirittura dei bottoni. Sì, dei bottoni e non vi stiamo pendendo in giro. Ma per il momento occupiamoci dei ragni, ci sarebbe qualcosa che riesce a tenerli lontani.

Gli odori che tengono lontani i ragni

Innanzitutto per tenere lontani i ragni dalla propria abitazione è indispensabile avere cura della propria abitazione, cercando di chiudere i buchi esterni alla propria abitazione. Ma occorre anche sapere che questi animaletti non amano affatto gli odori molto forti come quelli di alcune piante di cui è possibile utilizzare gli oli essenziali.

I ragni odiano l’odore della lavanda, ma anche quello della menta. Due piante che saranno perfette per te che i ragni proprio non li sopporti.