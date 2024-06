Trucco cubano per convertire il ventilatore in uno split di aria condizionata senza spendere 1€ in più di corrente elettrica

Hai troppo caldo ma pochi soldi? Fai come i cubani, trasforma un semplice ventilatore in un condizionatore.

Con i primi caldi a salire non sono soltanto le temperature, che già iniziano ad essere proibitive. A lievitare sono anche i costi dell’elettricità.

Il motivo è presto detto: si cerca refrigerio con apparecchi elettrici, ovvero ventilatori e condizionatori, in grado, chi più chi meno, di rinfrescare l’ambiente.

E la bolletta sale. Ora, a meno che tu non abbia la fortuna di vivere in riva al mare e poter stare in spiaggia tutto il giorno, devi trovare un modo di rinfrescarti.

Se non puoi affrontare il costo per l’installazione di uno split del condizionatore, perché non convertirne in uno il ventilatore? Scopri il trucco dei cubani. Pochi soldi, tanto fresco.

Caldo: trasforma il ventilatore in un condizionatore

Un vecchio detto recita “la necessità aguzza l’ingegno”, ed è proprio il caso di dirlo guardando il video che mostriamo più avanti. Probabilmente la persona che ha immaginato un simile trucco deve averci pensato molto, e aver preso spunto da alcuni prodotti simili in commercio.

Ma cosa fare quando hai pochi soldi? Semplice, ti arrangi con quello che hai. Ed è nato così il ventilatore – condizionatore, con pochi attrezzi raccolti in giro per casa. Un modo semplice e a bassissimo costo per rinfrescarti durante le giornate afose. Scopri cosa ha costruito questo ingegnoso inventore.



Il trucco alla portata di tutti

Il trucco per trasformare un semplice ventilatore in uno split di aria condizionata è estremamente semplice. Prendi due bottiglie di plastica, vanno benissimo quelle della famosa cola. Con delle forbici affilate tagliale a metà e tieni solo la parte superiore, quella con il tappo. Capovolgila e da un lato pratica tanti piccoli fori con un cacciavite arroventato: ti basta tenerlo qualche minuto sul gas. Prendi delle graffette, aprile e crea una sorta di uncino. Fanne passare un paio nei fori superiori di entrambe le bottiglie, quindi fissale al retro del ventilatore.

Ora riempi le mezze bottiglie con un siberino ognuna – quelle placchette di plastica che vanno nelle borse frigo – e tanti cubetti di ghiaccio. Ed ecco fatto. Il ghiaccio si scioglierà lentamente, l’aria raffreddata fuoriuscirà dai fori dietro le bottiglie venendo poi dispersa nell’ambiente dal ventilatore in funzione. Geniale no? L’unica accortezza che dovresti avere è quella di non appesantire troppo le bottiglie per non compromettere la stabilità del ventilatore, e fissarle bene al retro. Buon fresco.