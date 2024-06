Nokia 3310, nostalgia dell’iconico cellulare? Puoi rivivere di nuovo il suo ricordo dal tuo smartphone, scarica subito questa app

Lo ricordi il gioco Snake che tutti faceva impazzire sul Nokia 3310? Adesso puoi giocarci di nuovo grazie ad un’app.

Erano all’incirca gli anni 2000 quanto il Nokia 3310 si era preso il mercato dei dispositivi cellulari e aveva battuto tutti sulle vendite. Ancora oggi un cellulare veramente indimenticabile, forse quello, e non ce ne voglia la Nokia, che meglio ha segnato la sua storia, nonostante il timido approccio a quelli che sono gli smartphone più moderni a cui oggi siamo abituati.

Scommettiamo che almeno il 95% di coloro che ci stanno leggendo (non ci vorremmo sbilanciare troppo dicendo il 100%), abbia avuto questo cellulare e ancora oggi ne sia innamorato per via della sua resistenza e per la batteria infinita.

Con questo cellulare, creavi delle melodie da utilizzare poi come suoneria, potevi cambiare le cover e in soprattutto potevi giocare a Snake per ore e ore. Sì, insomma, quel giochino con il serpentello che deve catturare i suoi pezzi senza mordersi la coda. Dai, anche tu ci ha giocato vero? Poi però sono arrivati i moderni smartphone e Snake è sparito.

Ma se ti dicessimo che puoi finalmente giocarci di nuovo? Sì, non ti stiamo prendendo in giro, è proprio questa la verità che siamo qui a dirti e di cui sarai sicuramente entusiasta.

Snake è il gioco più celebre per il cellulare

Probabilmente a battere la popolarità di Snake c’è solo quella del Tamagochi. Avere presente quell’ovetto elettronico in cui si doveva dar da mangiare e curare il pulcino intrappolato all’interno del piccolo schermo? Lui e il serpente sono sicuramente i personaggi più celebri tra gli anni ’90 e 2000, battuti solo da Super Mario, ma quella è un’altra storia.

Ma mentre il caro Tamagochi oggi costa quasi 30 euro, a fronte delle 5 mila lire di un tempo, oggi puoi giocare a Snake in maniera completamente gratuita e lo sappiamo che non vedi l’ora di farlo.

La nuova app per smartphone

Nell’era dello smartphone si può finalmente tornare a giocare a Snake e questa è sicuramente la notizia che aspettavano proprio tutti gli appassionati. Ad offrire la possibilità di giocare di nuovo a questo intrattenimento sarebbe Spotify che nasconde all’interno della App la possibilità di giocare a un minidisco esattamente come quello del noto dispositivo.

Il minidisco può essere trovato come Eat this Playlist che permette di rivivere l’esperienza del gioco, ma cercando di catturare delle playlist. Perfetto per cimentarsi ancora una volta con questo divertente gioco.