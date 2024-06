Arriva l’estate e scatta il nuovo reddito energetico: fatti installare gratuitamente l’impianto fotovoltaico | Risparmi 5.000€ di tecnico

Con l’arrivo dell’estate ecco che i cittadini italiani scoprono il nuovo reddito energetico. Ecco come risparmiare 5 mila euro per il tuo fotovoltaico.

Con l’arrivo dell’estate si fa elevato il desiderio di partire per le vacanze, di prendere e andare lontano dallo stress che quotidianamente ci affligge. Perchè in fondo ognuno di noi ha bisogno di un po’ di meritato riposo, di staccare la spina anche solo per qualche giorno.

Ma nonostante questo desiderio ci sono alcuni pensieri che continuano a perseguitarci, come un qualcosa che proprio non ci da pace. Il primo è il caro delle bollette per l’energia elettrica, il secondo è la presenza di un bonus che possa in qualche modo darci un po’ di respiro.

Sfruttare le energie rinnovabili ci potrebbero aiutare per quello che riguarda il caro bollette. Sono anni e anni che si rincorre il sogno di un’Italia che sia in grado di utilizzare energie non solo rinnovabili, ma anche efficienti e in grado di offrire un buon livello di risparmio.

Come spesso succede però, a frenare l’ascesa di questa tipologia di energie ci pensa la spesa da sostenere per i nuovi impianti. Proprio in questa direzione ci vengono incontro i bonus e gli aiuti statali.

Il Reddito Energetico è la soluzione che cercavi

Quindi il Governo con la sua legge di bilancio ha finalmente deciso di aiutare tutti coloro che vogliono installare un impianto fotovoltaico. Quello che viene offerto è un incentivo che è stato studiato per permettere un facile passaggio a un’energia che sia rispettosa dell’ambiente.

Se allarghiamo lo sguardo ben oltre quello che è il nostro stretto circolo, ecco che si arriva a comprendere che prendere in considerazione la possibilità di riuscire ad utilizzare delle fonti di energia differenti, permetterebbe anche di aiutare il nostro pianeta a guarire dalla grande ferita ambientale che noi stessi abbiamo creato con dei comportamenti veramente sbagliati.

Un impianto a costo zero

Sfidiamo chiunque a dire ance non ha intenzione di installare un sistema fotovoltaico se fosse completamente gratuito. Per tutte le famiglie con un ISEE inferiore ai 15 mila euro possono accedere a quello che ha preso il nome di Reddito Energetico. Il tutto con una bolletta più leggera, grazie all’energia prodotta gratuitamente.

200 sono i milioni di euro che sono stati messi a disposizione dal Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica. L’obiettivo è quello di portare l’Italia verso la completa transazione verso le energie Green. Grazie al Reddito Energetico sarà possibile coprire fino al 100% della spesa sostenuta fino a un massimo di 3500 euro.