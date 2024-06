Caro bollette addio per sempre, se paghi con la carta di credito il risparmio è garantito | Con il cashback ti restituiscono indietro i soldi

Novità per quanto riguarda le bollette: se utilizzi questo metodo di pagamento puoi avere un importante rimborso grazie al cashback.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a manifestazioni e proteste di cittadini o impresari o possessori di attività in proprio radunati nelle piazze a bruciare le bollette dagli importi stellari per dare un segnale forte al Governo, che infatti ha poi messo in piedi una serie di misure di assistenza per non lasciare gli italiani in difficoltà con il pagamento di questi prezzi esorbitanti.

A portarci a questa situazione furono una serie di fattori, alcuni interni al Paese, ma altri esterni, come il conflitto tra Russia e Ucraina che ha condizionato profondamente i nostri rapporti economici con la Russia specialmente per quanto riguarda l’acquisto di gas e l’utilizzo dei gasdotti.

Oggi la situazione sembra essere migliorata, grazie anche ai provvedimenti presi dallo stato e a degli accordi presi a livello internazionale e anche nei confronti di alcuni Gse che sono stati segnalati dall’Anti trust.

Eppure molti sono ancora in seria difficoltà, visto che il costo della vita anche nei suoi acquisti fondamentali – come quelli legati ai generi alimentari – sembra continuare a crescere ancora a causa di una serie di motivazioni tra cui il tasso di inflazione del Paese. Ecco perché anche il cashback in tal senso sta avendo grande successo: ecco come approfittarne.

Il cashback

Il cashback è stato utilizzato già in passato ed è una procedura che consente su un acquisto di recuperare del denaro nel momento in cui si utilizza un metodo di pagamento elettronico, dunque carta di credito o bancomat.

Negli ultimi tempi è diventato molto popolare non solo per i piccoli acquisti ma anche per il pagamento di alcune utenze domestiche, nello specifico tra le opzioni di cashback più interessanti in questo momento c’è la proposta di Enel.

La proposta di Enel

Nello specifico, Enel X Pay in combinazione con il Cashback di Stato è un sistema che consente di ricevere un rimborso del 10% sulle bollette di luce e gas.

Ecco come fare per avere accesso a questo incredibile vantaggio, di seguito sono elencati i passaggi necessari: scaricare l’app ufficiale Enel X Pay; creare un conto sull’app; richiedere la carta Enel X Pay direttamente dall’applicazione; selezionare il programma Cashback nel menù principale; pagare le bollette nei punti vendita della rete Punto Puoi di Enel X.