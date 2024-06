Guerra dei telepedaggi: ora devi presentare un nuovo codice per avere l’abbonamento gratuito | Fanno di tutto per non farti andar via, sono alla canna del gas

Grandi novità per chi si muove in autostrada. La nota compagnia leader dei servizi di telepedaggio apporta delle importanti variazioni nel suo utilizzo.

Chi viaggia spesso utilizzando l’autostrada sa quanto sia importante cercare di evitare le code ai caselli, soprattutto se parliamo di pendolari per lavoro.

Arrivare in orario infatti significa non solo partire per tempo, ma anche fare in modo di non incappare in code che purtroppo non sempre possiamo evitare. Per esempio in caso di veicoli in avaria, o incidenti.

Quello che possiamo certamente fare è velocizzare il pagamento del pedaggio, e l’unico modo è avvalersi di una compagnia di telepedaggi.

Molti sono gli iscritti, ma ecco che arriva la notizia di grosse novità per chi volesse rimanere utente, o per chi si appresta ad esserlo. Scopriamole insieme.

Telepedaggi: tutte le novità

Chi si muove in autostrada conosce l’utilità del telepedaggio: con un canone annuale o mensile puoi evitare le code ai caselli passando attraverso una corsia preferenziale. Un apparecchio all’interno della tua auto comunicherà i dati utili consentendo il passaggio senza doverti fermare. Ma ci sono molte novità per uno dei più importanti colossi nel campo dei telepedaggi. Da luglio saranno inseriti tanti servizi per i vecchi e i nuovi utenti.

Per esempio con un’attivazione di 10 euro si potrà usufruire di un servizio utilissimo, ovvero pagare solo per l’effettivo utilizzo del servizio. Soltanto un euro al giorno per l’uso in autostrada, e un euro al giorno per l’utilizzo dei numerosi servizi inclusi con l’offerta, come i parcheggi convenzionati nelle grandi città.

I codici per l’abbonamento

Tra le novità segnalate dal portale MrInformatico c’è l’utilizzo di alcuni codici per ottenere degli sconti. Ad esempio per “ottenere il 20% di cashback sui pedaggi” basterà inserire il codice BASE2406 “in fase di sottoscrizione fino al 30 luglio 2024”. Ma è un’offerta che scade il 30 settembre.

Anche per un altro tipo di offerta, la Plus, che contiene ben 26 servizi aggiuntivi, con il codice PLUS2406 “si avrà anche il 20% di sconto sui pedaggi fino alla fine di settembre”. Con un limite di 25 euro. Segnaliamo inoltre un altro importante piano di abbonamento al servizio dedicato ai più giovani che, citando Wired: “senza la previsione di alcun canone mensile, ma con pagamenti richiesti solo in occasione dell’utilizzo di un mezzo di trasporto urbano, consentirà agli utenti[…] di poter utilizzare semplicemente app e portafogli digitali”. Attendiamo novità.