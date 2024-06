Truffa bancomat, scoperta nuova vulnerabilità: al 99% l’attacco funziona | Chiunque in un clic può entrare e prelevare fino a 30.000€ in una singola operazione

Funziona nel 99% dei casi la nuova truffa che viene applicata ai nostri sportelli ATM. Un solo click per portarti via 30 mila euro.

Sono ormai mesi e mesi che si parla delle truffe che vengono perpetuate a discapito dei piccoli risparmiatori. Sembra proprio che attualmente il denaro di tutti sia sotto assedio da una serie di rischi che arrivano da quelli che sono i malviventi che decidono di colpire proprio dove sembra che ci sia più vulnerabilità.

Ad oggi le truffe sono perpetuate da coloro che mostrano una notevole preparazione per quello che riguarda la tecnologia che ormai ha preso ogni aspetto della nostra vita quotidiana, compresa la gestione delle nostre finanze.

Questo che avrebbe dovuto rendere tutto più sicuro, non ha fatto altro che peggiorare la situazione sotto l’aspetto della sicurezza e creare un notevole numero di rischi. Sono ormai diversi mesi che non si fa altro che parlare di truffe online con cui sono stati migliaia e migliaia gli euro portati via ai poveri cittadini italiani.

Ora si diffonde la notizia di un nuovo metodo di azione che colpisce gli sportelli ATM. In pochi click sono in grado di portare via tutto.

Il rischio arriva dal nuovo EU ATM Malware

È nello spazio digitale che il malware che attacca gli ATM si sta diffondendo velocemente. Sembra che sia in grado di compire i sistemi ed avere successo nel 99% dei casi. Il software dannoso sarebbe in grado di agire su tutti gli sportelli europei e qualcuno affermerebbe addirittura mondiale. Insomma, un grandissimo rischio per quella che è la sicurezza bancaria.

Secondo gli sviluppatori il sistema attaccherebbe la maggior parte dei sistemi bancari e potrebbe portar via da un conto, in un solo click ben 30 mila euro. Proprio questa sua caratteristica la renderebbe una delle armi più amate dai criminali informatici.

Il funzionamento

Il Malware che è stato denunciato dagli utenti ha la caratteristica di poter funzionare in maniera completamente automatica e questo rende molto più semplice l’utilizzo da parte degli hacker informatici.

Nonostante le stringenti regole per quello che riguarda la sicurezza bancaria europea, la minaccia è veramente molto elevata e questo ha richiesto un maggior lavoro da parte degli esperti chiamati a sviluppare nuove strategie per proteggere i sistemi dagli attacchi.