Trucco del sacchetto di plastica: se lo usi sulla scopa è meglio di un’aspirapolvere | Lo fanno in tutti gli hotel

Scopri per quale motivo dovresti mettere un sacchetto di plastica sulla scopa. Si tratta di un trucco incredibile che pochi conoscono.

Le pulizie di casa sono un’incombenza quotidiana che comprende diverse mansioni. Dallo spolverare allo spazzare, dal pulire le superfici al lavare il pavimento.

Alcune di queste faccende possono anche essere svolte a cadenza non troppo ravvicinata. Per esempio la pulizia di vetri e specchi, non è certo necessario farla tutti i giorni.

Altre invece devono essere quotidiane, per una questione di ordine e igiene. Pulire il bagno e la cucina, per esempio. Ma anche spazzare. Il pavimento, soprattutto se abbiamo animali in casa, si riempie in un attimo di polvere, peli, capelli e briciole. Che diventano ricettacolo di batteri. Per questo è importante tenerlo pulito, sempre.

Ma se sei un’amante della cara vecchia scopa, ecco un trucco per rendere questa azione più facile, veloce ed efficace. Ti serve solo un sacchetto di plastica.

Pulizie: l’utilità del sacchetto di plastica sulla scopa

Anche se oggi abbiamo a disposizione scope elettriche ed aspirapolveri, ci sono ancora tantissime persone che preferiscono la cara vecchia scopa. Ma usarla non è sempre così facile e scontato come sembra. Ci sono alcune regole da seguire per spazzare in maniera efficace. Per esempio scegliere una scopa adatta che abbia setole resistenti e flessibili. Ma anche spazzare nella giusta direzione è importante: verso di te e andando verso l’uscita della stanza, con movimenti a zigzag.

E ancora: cerca di compiere movimenti brevi e veloci, non tralasciare gli angoli, dove si raccoglie lo sporco, e, altro trucco, prova ad inumidire leggermente la scopa. In questo modo peli e polvere si attaccheranno alle setole invece di svolazzare dappertutto. Ma attenzione che sia appena umida, non bagnata.

Il trucco che non conosci

Ma c’è un trucco che vede l’utilizzo di un sacchetto di plastica sulla scopa, e che ti consente di spazzare in maniera rapida ed efficace. Sembra quasi che usi un’aspirapolvere, senza però consumare l’elettricità. In pratica avvolgi le setole con un normale sacchetto, come quelli che usi per fare la spesa. Legalo e fissalo attraverso i manici e spazza normalmente, vedrai che impiagherai la metà del tempo e il pavimento sarà molto più pulito.

Come è possibile? Semplicissimo: lo sfregamento del sacchetto di plastica sul pavimento lo caricherà di energia statica, la quale attirerà come una calamita polvere, peli e capelli. Dopo ti basterà rivoltarlo e gettarlo via con il suo contenuto.