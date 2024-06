Carta igienica, con questo rivoluzionario sistema ne consumi la metà | Addio sprechi con la tecnica della pressa

Risparmiare sulla carta igienica non solo fa bene al portafoglio ma anche al pianeta. Scopri il trucco della pressa per consumarne metà.

Se ci pensi la carta igienica è uno degli oggetti più utilizzati e che fanno più rifiuto in casa. Per fortuna è biodegradabile, con il tempo.

Ma questo non significa che possiamo utilizzarla senza criterio, sprecandola. Insegnare ai più piccoli a usarne solo la quantità necessaria è già un passo avanti verso il rispetto per l’ambiente.

Perché per realizzare la carta igienica il pianeta viene sfruttato. E rispettarlo cercando di consumarne il meno possibile è essenziale, oggi come oggi.

Inoltre ridurre i consumi significa anche ridurre le spese. Scopri il trucco della pressa per usarne la metà rispetto al solito.

Carta igienica: il trucco per usarne la metà

Oggi siamo sempre più attenti ai consumi, e cerchiamo di riciclare il più possibile. Ma visto che non possiamo certo farlo con la carta igienica, possiamo almeno utilizzarne di meno per consumare meno carta possibile, che ci fornisce la natura. Possiamo però riutilizzare i rotoli terminati.

Per esempio le donne, che usano legare i capelli con un elastico, quante volte li perdono in giro per la casa? Non succederà mai più se li inseriranno, uno dopo l’altro, lungo il cartoncino, avvolgendolo, per riporlo poi in un cassetto. Sapranno sempre dove trovare gli elastici, così. E restando in tema capelli lunghi, lo sapevi che il cartoncino dei rotoli di carta igienica può trasformarsi in un comodo bigodino? Avvolgi le ciocche e fissale con una molletta, avrai onde morbide e boccolose. E non solo beauty. Oggi tra smartphone, tablet e device vari quanti cavi trovi annodati nel cassetto? Arrotolali con cura e inseriscili nella cavità dei rotoli. Ecco tornato l’ordine.

Meno carta più risparmio

Il trucco per usare meno carta igienica è stato suggerito su TikTok. La nota piattaforma social, che è puro intrattenimento attraverso brevi video condivisi dagli utenti, a volte può essere utile. Ogni tanto infatti nella miriade di video di poca utilità può capitare di scovare qualcuno che suggerisce un trucco ingegnoso da utilizzare in casa.

Quello di cui vi parliamo è tanto semplice quanto utile, ed è diventato in poco tempo virale sul social. Cosa bisogna fare? Semplice: basta semplicemente appiattire il rotolo di carta igienica e poi posizionarlo nel portarotoli in bagno. In questo modo si eviterà che i fogli si srotolino eccessivamente, utilizzandone così molti di meno ogni volta che si va in bagno. A volte basta davvero poco.