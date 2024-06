Dieta Dukan, la fase di attacco è miracolosa: fa perdere 5 chili in 3 giorni | Mangi montagne di cibo, è un segreto della casa reale britannica

A riscuotere un grandissimo successo in questi ultimi anni è stata la dieta Dukan, la quale promette di farti perdere 5 kg in tre giorni, così da mangiare più serenamente.

Si avvicina sempre di più la fatidica prova costume e molti di noi provano delle diete last minute che possano garantire un risultato concreto in pochi giorni, così come nel caso di quella che ti sto per suggerire.

Questo regime alimentare nasce diversi anni or sono e prende appunto il nome di dieta Dukan, il quale si articola in un ciclo di sette giorni oppure sistematico a seconda delle proprie esigenze.

Facciamo riferimento a un quadro alimentare che comprende un’ampia dose di proteine, le quali hanno un potere saziante che sono in grado di farci perdere più chili in breve tempo.

Tale dieta, poi, è stata seguita anche da personaggi noti come la principessa del Galles Kate Middleton, la quale l’ha adottato come principale regime quotidiano di riferimento.

In cosa consiste la dieta Dukan?

Questo regime di dieta si divide in più fasi, la prima prevede colazione con yogurt macro oppure fiocchi di latte per poi seguire un pranzo con alimenti proteici come carni bianche, pesce fresco, i quali possono essere sostituiti da uova, tofu, bresaola e persino fesa di tacchino, alimenti che vanno introdotti ciclicamente all’interno della dieta. Questo genere di alimenti va accompagnato solo ed esclusivamente dai seguenti condimenti: aceto, limone, senape e spezie a volontà. Quanto detto, poi, vale anche per la cena,sia durante la prima fase che la seconda.

Nel frattempo, possiamo bere liberamente tisane purché siano senza zucchero, caffè e tè, ma senza mai dimenticare di introdurre almeno 2 l di acqua al giorno. La seconda fase si articola più o meno nello stesso modo, ma cambiano semplicemente le proteine di riferimento che in questo caso devono arrivare dalla carne rossa.

Risultati garantiti in pochissimo tempo

Attuando questo tipo di dieta i risultati saranno garantiti davvero a stretto giro, le stime parlano anche di tre 3 kg in circa cinque giorni. Inoltre, per avere una prova certa dei risultati garantiti basta osservare il modo in cui si è sempre tenuta in perfetta forma fisica proprio Kate Middleton che non ha mai nascosto di seguire la dieta Dukan.

Per approfondire però la questione nel dettaglio, al fine di capire se tale regime alimentare possa essere in linea con le richieste del nostro corpo, infine, è sempre consigliabile confrontarsi con il proprio medico nutrizionista, in modo tale da poter essere eseguiti nel migliore dei modi in una fase delicata come quella del dimagrimento.