Box, è giunto il momento di chiedere il rimborso | Devi presentare domanda in questo documento, ti spettano migliaia di euro

Potresti aver diritto a migliaia di euro grazie all’utilizzo del box auto. Ecco in che modo richiedere la definitiva detrazione.

Arriva l’estate e, se da una parte c’è chi pensa già alle vacanze, c’è anche chi, ha la mente solo ed esclusivamente alle detrazioni e alle tasse da pagare. Questo è il momento clou per tutti coloro che devono inviare il tanto temuto 730, che poi a chiamarlo dichiarazione dei redditi, lo rende ancora più spaventoso.

Ma come è possibile che un semplice modulo, come lo potrebbero essere tanti, possa spaventare così tanto da diventare un vero e proprio incubo per i cittadini italiani? Purtroppo si tratta di un documento che tutti, ma proprio tutti, devono compilare.

Come ben saprete, voi che siete sempre informati sulle nuove possibilità, adesso è possibile fare a meno del commercialista, quindi, risparmiare sulla sua parcella, provvedendo all’invio del modulo 730 in maniera autonoma, utilizzando il modello precompilato, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

A tal proposito però, occorre conoscere quelle che sono le voci da inserire tra le spese per ottenere le detrazioni e tra esse ci sarebbero anche quelle per l’acquisto o la costruzione di un box auto. Insomma, una doppia convenienza nel sostenere una spesa di questo tipo.

Si ha accesso alla detrazione grazie al bonus ristrutturazioni

L’importo a cui si ha accesso sotto forma di detrazione, che andrebbe a compensare parte della spesa sostenuta per la costruzione o l’acquisto di un box auto o di un garage, sarebbe pari al 50% dell’importo pagato. Ovviamente per poterne beneficiare occorre che il box stesso risponda a taluni specifici requisiti.

Infatti si parla di box che deve essere di pertinenza all’abitazione, quindi non spetta nel caso in cui vi sia un cambio di destinazione dettato da eventuali lavori svolti all’interno dell’immobile. Quindi alla detrazione si avrebbe diritto in quanto l’intervento rientrerebbe nel bonus ristrutturazioni.

Attestazioni e requisiti

Il bonus a cui si ha accesso spetta per la realizzazione di autorimesse, ovvero di posti auto di pertinenza di quelli che sono gli immobili residenziali di cui si è proprietari. Ma la detrazione copre fino a un massimo del 50% delle spese sostenute, purché esse non superino i 96 mila euro di spesa complessiva.

Si ha accesso al bonus, solo se si riporta l’importo della spesa sostenuta all’interno del 730 da presentare entro il 30 settembre. Inoltre le spese sostenute devono essere tutte provabili attraverso metodi di pagamento che siano tracciabili.