Tribù remota dell’Amazzonia si connette per la prima volta a internet con un segnale satellitare | Diventa subito vittima del porno e schiava dei social media

Incredibile quanto accaduto dopo aver avuto l’accesso a internet: le abitudini della nostra civiltà potrebbero essere dannose.

Sono rimaste davvero poche le tribù e le popolazioni nel mondo a non essere state raggiunte dalla colonizzazione (vecchia o nuova) o dal contatto con i popoli che fanno parte di quella che noi chiamiamo “civiltà”, ma che non dovrebbe avere nessun valore intrinseco positivo.

A essere stata investita dalla cultura occidentale in pieno ultimamente è stata la popolazione Marubo, una etnia composta da circa 2.000 persone che si trova in Brasile.

La responsabilità è stata niente di meno che di Elon Musk, che con il suo Starlink ha permesso anche alle persone Marubo di connettersi a Internet: una vera svolta per questa popolazione, fino a quel momento totalmente disconnessa da questo punto di vista.

Quello che è accaduto, però, è davvero assurdo: a quanto pare non ci sono state conseguenze positive e tutti sono preoccupati.

Le lamentele degli anziani

Dopo diverso tempo in cui i Marubo sono stati “isolati”, così diremmo nella nostra cultura, si è deciso, dopo vari incontri, di avviare questa sorta di “contaminazione” che ha portato all’attivazione di una rete internet a cui i Marubo, specie i giovani, si sono subito connessi.

Sono già nove mesi che grazie a Starlink anche la remota comunità della foresta pluviale lungo il fiume Ituí è stata collegata per la prima volta al web.

La reazione dei giovani Marubo

Secondo un intervistato membro della tribù brasiliana, Alfredo Marubo, ci sarebbe già stata la diffusione di un comportamento sessuale più aggressivo da parte degli uomini più giovani, in seguito, per altro, alla condivisione in chat di video pornografici trovati online.

Un altro intervistato, Enoque Marubo, ha, però, posto i riflettori sul fatto che alcune possibilità consentite dall’avere una connessione hanno permesso persino di salvare delle vite – grazie a una comunicazione più veloce. Contemporaneamente la connessione internet, ancora secondo Enoque, ha modificato già in modo profondo le abitudini e la quotidianità della popolazione, ancora una volta soprattutto per quanto riguarda le persone più giovani. Insomma, come sempre ci sono lati positivi e negativi, ma ciò che appare davvero interessante è la necessità di possedere un buono spirito critico che ci permetta di fruire di tutti i contenuti che vogliamo con una grande consapevolezza.