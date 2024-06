È allarme per detersivi contaminati da questa sostanza tossica | Nel 2022 è stata vietata, guarda sempre l’etichetta

Scatta l’allarme per quello che riguarda la presenza di una sostanza tossica. Sarebbe stata vietata nel 2022 ma occorre guardare l’etichetta.

Anche i detersivi per la pulizia della casa sono sottoposti a una serie di controlli per quello che riguarda le sostanze che possono essere presenti al loro interno e sono potenzialmente dannose per le persone che li utilizzano. Sappiamo bene che per il semplice essere di composizione chimica possono essere dannosi.

Questo è il motivo per cui vengono sottoposti a controlli costanti prima e dopo la produzione. Particolare attenzione si pone nei confronti della loro composizione.

L’Unione Europea nel corso degli anni ha provveduto a stilare una lista in cui sono indicati gli elementi che non dovrebbero essere presenti all’interno dei detersivi. Peccato che troppo spesso tali indicazioni non vengono affatto rispettate e anzi, troppo spesso sono completamente ignorate.

A tal proposito, all’interno di alcuni specifici detersivi è spesso presente una sostanza che è veramente molto dannosa per l’uomo, oltre che per l’ambiente. In passato era stata vietata, ma negli ultimi mesi le cronache ci hanno raccontato che in seguito a dei controlli alcuni detergenti hanno mostrato la presenza di tale elemento, divenendo potenzialmente dannosi.

Attenzione all’ambiente e detersivi bio

Anche nel mondo dei detersivi è cresciuta in maniera importante l’attenzione che si ha nei confronti dell’ambiente e delle persone. Sono moltissime le aziende che ad oggi offrono delle soluzioni alternative che sono considerate estremamente rispettose per l’ambiente.

Ci sono aziende che vendono saponi bio, privi di plastiche, con i quali sono venduti anche contenitori ricaricabili che permettono di abbattere la quantità di plastica prodotta. Altra formula, che arriva dalla Francia, è quella di sapone e detersivi per cui si vende solo il principio attivo da diluire in acqua. Per avere un notevole risparmio, oltre a un maggior rispetto dell’ambiente.

L’importanza di leggere le etichette

Ad oggi quello che si rivela veramente molto importante è leggere sempre le etichette nel momento in cui si acquista un prodotto. Tra gli ingredienti che non dovrebbero essere presenti c’è il lilial, sostanza ampiamente utilizzata per dare una profanazione alla formula di prodotti per l’igiene ma anche per la cosmetica.

Nel 2022 l’elemento è stato dichiarato genotossico ed è stato vietato. Ma di recente le forze dell’ordine hanno provveduto a sequestrare un’importante quantità di prodotti in cui sarebbe presente tale ingrediente. Attenzione quindi ai prodotti che si utilizzano.