Patente, non trascurare mai il codice 05 | Quel numerino ti può ficcare in un mare di guai e costare centinaia di euro

Controlla molto attentamente il tuo documento di guida, imbattersi nell’errore è davvero molto facile, ma se è presente il codice 05, finire nei guai è un minuto.

Il documento di guida non è solo quello che vediamo all’apparenza, ma al suo interno contiene tutte le informazioni necessarie che servono per identificare l’automobilista insieme alla caratteristiche che consentono la guida e in che modo.

Una lunga serie di informazioni che arrivano proprio con dei codici che troviamo indicati sia sul davanti che sul retro del documento, persino casi in cui la guida è limitata o condizionata agli occhiali, ad esempio.

Sulla base di tale motivazione, infatti, è possibile trovare un codice che dice molto su voi stessi al quale bisogna sempre e comunque prestare moltissima attenzione.

Non a caso, oggi la nostra attenzione si concentra sul codice 05 che in pochi conoscono, ma che ha un significato molto particolare.

Rileggi per bene il tuo documento di guida

In diverse occasioni abbiamo avuto modo di spiegare come la Patente di Guida dice tutto ciò che serve sapere sul cittadino in questione, attraverso i codici segnalati è possibile risalire ad eventuali patologie del guidatore, limiti, ecc…

Un classico esempio per capire quanto stiamo dicendo, rappresentato dalla correzione degli occhiali o protezione visive, indicato con il numero 01 e gli altri codici a seguire 01.01, 01.02, ecc… indicano anche il tipo di correzione visiva usata durante la guida. Il codice 05, invece, cosa indica?

Codice 05 sulla patente, non lo sottovalutare affatto!

Il codice 05 indica la limitazione nella guida riguardante motivi medici. Sulla base di tale motivazione dobbiamo prestare moltissima attenzione all’elenco che sviscereremo di seguito. Entrando nel nocciolo della questione il codice 05 accompagnato dallo 01 indica la guida in orario diurno, motivo per cui non è concessa prima dell’alba e né tantomeno dopo il tramonto. Il codice 02 e quello relativo alla guida entro raggio di chilometri stante il luogo della residenza o dalla regioni di appartenenza.

Fate moltissima attenzione anche al codice 03, perché questo indica che è possibile la guida solo senza passeggeri, mentre il codice 04 ho accompagnato a quello appena menzionato fa riferimento a un limite di velocità in chilometri chilometri orari. Differentemente da quanto appena detto, il codice in questione accompagnato da un ulteriore 05 fa riferimento alla guida del mezzo che può essere effettuata solo se accompagnato dal titolare della patente. Dopodiché, il codice 06 fa riferimento alla guida senza rimorchio mentre il 07 alla guida non autorizzata in autostrada, infine, lo 08 prevede il niente alcol. Dobbiamo tenere bene in mente che, tutti i codici appena indicati devono essere accompagnati dal prefisso 05, riconosciuto nel documento come guida soggetta a limitazioni per motivi medici.