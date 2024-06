Friggitrice ad aria, i tre errori che finiscono per farla scoppiare | Ti può succedere da un momento all’altro

Utilissima ma pericolosa: quando la friggitrice ad aria smette di essere un elettrodomestico e diventa un pericolo.

Alzi la mano chi non possiede una friggitrice ad aria. Da qualche anno a questa parte non si sente parlare di altro ed è diventata l’oggetto del desiderio.

In effetti si tratta di un elettrodomestico davvero utile, una sorta di piccolo forno ventilato che raggiunge in brevissimo tempo alte temperature.

In questo modo permette una cottura molto più veloce di un forno tradizionale, e senza quasi nessun tipo di grasso se non un velo di olio.

Tutto perfetto. Eppure può essere pericolosa. Se non fai attenzione potrebbe addirittura esplodere. Scopri quali sono gli errori che potrebbero farla scoppiare.

Quando la friggitrice ad aria può scoppiare

La friggitrice ad aria come ogni elettrodomestico può diventare pericolosa se non viene usata correttamente e non viene svolta una giusta e corretta manutenzione. Ricordati innanzitutto di posizionarla su una superficie stabile e che sia resistente al calore, e di conservarla, quando non in uso, in un luogo asciutto. Puliscila dopo ogni utilizzo con sapone neutro e una spugna antigraffio, e rimuovi ogni traccia o residuo di cibo.

Usa solo utensili adatti che non graffiano, come silicone o legno, e soprattutto ricordati che può fare molto, ma non tutto. I liquidi meglio non usarli, possono danneggiare la resistenza poiché la ventola li farebbe schizzare ovunque. E consenti una perfetta circolazione dell’aria attorno ad essa, non tenerla attaccata ad altri oggetti o elettrodomestici. Ma quando diventa pericolosa?

Gli errori da non commettere

Sebbene sia di grande aiuto in cucina dimezzando i tempi di cottura, la friggitrice ad aria potrebbe costituire un pericolo se non viene utilizzata in maniera corretta. Per esempio, uno degli errori più comuni che le persone commettono è quello di sovraccaricarla. E questo anche se non sembra, è un rischio. Quando riempi eccessivamente il suo cestello infatti impedisci la corretta circolazione dell’aria calda. Il che potrebbe farla surriscaldare e quindi andare in corto circuito.

Altro errore è l’utilizzo di contenitori non adatti. Come avviene per il forno a microonde, anche nella friggitrice ad aria l’alluminio è pericoloso. Può bloccare le prese d’aria provocando così un aumento della pressione interna e quindi l’esplosione dell’elettrodomestico. Enel caso dovesse entrare in contatto diretto con le resistenze, può provocare scintille e incendi. Infine, anche i residui di cibo e grasso sono potenzialmente pericolosi. Con il tempo infatti possono incendiarsi a causa delle elevate temperature. Cerca di tenerla pulita e fai sempre attenzione.