Nuovo ventilatore Lidl: è il clone del Dyson ma costa 5 volte meno, quest’estate la gente farà a botte per averlo

La Lidl stupisce ancora e lo fa con il nuovo ventilatore che è stato già definito il perfetto clone della Dyson. Ecco di seguito le sue caratteristiche.

Negli anni la Lidl è diventata un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli italiani, insieme alla presenza di vari punti vendita sparsi per la nazione e anche in giro dell’Europa.

I suoi prodotti non rientrano nell’elitè solo per quanto riguarda gli alimentari, come nel caso della sua linea Delux, ma degni di nota sono anche gli elettrodomestici appartenenti alla linea Silver Crest, acquistabili in questi punti vendita.

Non a caso, troviamo elettrodomestici di vario tipo come quelli dedicati alla cura della bellezza, oppure da usare in casa a 360 gradi, non a caso il Monsieur Cuisine e la friggitrice ad aria ne. sono l’esempio lampante.

Nel mirino dell’attenzione dei media, però, troviamo il nuovo refrigeratore d’aria che che ricorda proprio quello della Dyson.

Arriva il nuovo ventilatore alla Lidl come quello della Dyson

Il nuovo elettrodomestico in questione ricorda la vecchia questione legata alla Lidl circa la messa nel mercato della Monsieur Cuisine, molto simile ad un altro elettrodomestico da cucina così tanto da suscitare varie polemiche. I nuovi ventilatore senza pale in vendita alla Lidl, invece, ricorda proprio quella a marchio Dyson sia per quanto riguarda il funzionamento che anche l’estetica.

Eppure, nonostante le somiglianze estetiche, tra altezza e lunghezza, il peso di 4,1 kg e il cavo di 1,80 m… le differenze sono sostanziali tra i due elettrodomestici. Ecco di cosa si tratta nello specifico e perché dovremmo dare un’opportunità a quello del noto marchio del supermercato.

Due refrigeratori ottimi ma diversi tra Dyson e Lidl

La prima differenza tra i due elettrodomestici riguarda il costo, quello prodotto e messo in vendita da Dyson a un valore di mercato che si aggira intorno ai 400 euro, mentre quello presente alla Lidl costa soltanto 69,99 euro. I due elettrodomestici garantiscono comunque un controllo più efficiente della modalità di ventilazione grazie al display a led, dove è possibile fare riferimento anche al timer, dando anche un miglior getto dia aria che essendo più uniforme migliorerà la qualità dell’aria nella stanza.

Una differenza molto importante, poi, è rappresentato dalla predisposizione alla connessione Wi-Fi che è presente soltanto nel modello Dyson, così che possa essere controllato anche a distanza e magari acceso prima del nostro arrivo nell’abitazione così da garantire un migliore qualità dell’aria oltreché una temperatura più elevata rispetto a quelle esterne.