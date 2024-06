Basta pagare extra per il bagaglio a mano: con questo trucco mandi in rovina le compagnie aeree | Fatti furbo e fregale così

Se il volo ti sembra molto economico, probabilmente il trasporto del tuo trolley non è incluso: ecco come non regalare soldi.

Il mondo dei viaggi negli ultimi decenni è molto cambiato: se in principio ci si recava presso una agenzia di viaggio per tutte le prenotazioni, oggi la maggior parte delle persone provvede in autonomia a prenotare grazie a tutte le piattaforme online disponibili.

Un altro aspetto che ha subito profonde modifiche è stato proprio quello legato al prezzo: fino a circa cinquant’anni fa, prendere un aereo era impensabile per una famiglia con un reddito nella media, in quanto un biglietto aveva un costo davvero spropositato e fuori dalle possibilità della maggioranza.

Oggi, se ci si muove per tempo e se si hanno delle date abbastanza flessibili, è possibile prendere un aereo anche a un costo stracciato – persino 25 euro, ad esempio, al punto che molti usano comprare molto in anticipo senza preoccuparsi nel caso in cui qualche problema o imprevisto non consenta loro di partire.

Negli ultimi 10 anni, però, non solo le regole per il bagaglio a mano delle compagnia low cost sono diventate sempre più rigide, ma alcune di queste hanno iniziato a far pagare il bagaglio direttamente a parte, in un secondo momento rispetto alla spesa, attirando così molti viaggiatori grazie alle offerte apparentemente stracciate. Oggi vi consigliamo come viaggiare senza il bagaglio vero e proprio ma con solamente il minimo consentito: basta regalare soldi alle compagnie aeree.

I trucchi del viaggiatore provetto

Se ci informiamo per quanto riguarda le compagnia low cost più utilizzate, allora scopriamo che sia Vueling che Ryanair consentono l’imbarco gratuito di una borsa con le seguenti misure: 40x20x30 centimetri. Per Easyjet cambiano di poco, 45x36x20 centimetri.

Una volta consapevoli di queste regole, molte case di produzione di borse e valigie ne hanno approfittato fabbricando e vendendo delle borse che rispettassero questi precisi limiti: ecco quali sono.

Le borse ideali

Se intendiamo acquistare una borsa che è garantito che rispetti le misure consentite a bordo di Ryanair, possiamo rivolgerci ai seguenti marchi.

BidMamba, Amazon Basics, SZLX, Cabin Max Metz, SPAHER, XQXA, PERLETTI, Aerolite, BAGZY, VILLAVIVI: questi marchi danno la possibilità di acquistare una valigia o borsa da viaggio delle esatte dimensioni consentite senza sborsare altri soldi. La maggioranza di questi articoli sono disponibili anche su Amazon.