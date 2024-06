Donne, vivere più a lungo degli uomini è diventato un dramma sociale | Come va peggiorando la qualità della loro vita

Le donne sono notoriamente e storicamente più longeve degli uomini. Forse per genetica, o per una questione caratteriale che le rende più forti, fatto sta che il mondo è sempre in mano alle donne.

Tuttavia alcuni scienziati hanno riscontrato che le donne, pur vivendo più a lungo dei “colleghi” maschi, in certo qual modo risentono maggiormente di una serie di problematiche legate all’età e alla salute rispetto a quanto fanno gli uomini.

In linea di massima, in media, un uomo vive intorno ai 69 anni mentre le donne vivono intorno ai 74 anni (ovviamente si tratta di cifre stimate), ma è la qualità della vita che cambia radicalmente tra uomo e donna. Questo almeno fanno sapere gli studiosi che hanno effettuato delle analisi molto approfondite su questo tema.

Secondo l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, a determinare la maggiore sopravvivenza di una donna rispetto a un uomo sono anche fattori che vanno al di là della genetica: la razza, lo stato socioeconomico, l’età o l’orientamento sessuale, aumentando il rischio di soffrire di diverse malattie e variando l’aspettativa di vita.

Ed è proprio di malattie che parliamo nel momento in cui andiamo ad analizzare la maggior sopravvivenza di una donna rispetto a un uomo: quelle che colpirebbero le esponenti del gentil sesso dopo una certa età.

Vivono più a lungo ma sono più malate

Secondo un nuovo studio pubblicato su The Lancet, si è arrivati alla conclusione che gli uomini sperimentano un maggior grado di perdita di salute e hanno un maggior carico di malattie che portano a morte prematura, ma che le donne soffrono più patologie che compromettono la loro qualità di vita in età adulta.

Pertanto, il sesso e il genere influenzano la nostra salute e la nostra longevità. I ricercatori di questo studio hanno utilizzato i dati del Global Burden of Disease (GBD) del 2021 , concentrandosi su circa 20 patologie in più di 200 paesi che generano la maggiore perdita di salute nelle persone di età superiore ai 10 anni. Ma di quali patologie stiamo parlando?

Lombalgia e mal di testa i mali peggiori delle donne

Nel caso delle donne, quando si parla delle malattie che colpiscono dopo una certa età, si parla soprattutto di un tasso più elevato di lombalgia, mal di testa e disturbi depressivi. Tutto ciò influisce sulla qualità di vita delle donne e, quindi, sulla loro routine quotidiana. E per quanto riguarda gli uomini, hanno maggiori probabilità di avere problemi cardiaci o di essere coinvolti in un incidente stradale.

Le donne dunque non soffrono di tante malattie mortali quanto gli uomini, ma soffrono in modo sproporzionato di malattie che riducono significativamente la loro qualità di vita.