Bonus bici, pedalare conviene e fa bene alla salute | Come accaparrarti i 1.000€ a disposizione

Torna a far discutere il bonus bici perché pedalare fa bene alla salute come conviene anche alle tasche, infatti, sono previsti 1000 euro per i cittadini che usano quotidianamente questo tipo di mezzo.

Negli anni abbiamo avuto modo di vedere come la mobilità degli italiani è cambiata considerevolmente, anche grazie all’arrivo di mezzi come il monopattino elettrico e non solo.

Questo tipo di media ha permesso di far diminuire anche il traffico all’interno delle città italiane, cercando così stili di vita più sostenibili anche per potersi muovere da un posto all’altro a seconda delle nostre esigenze quotidiane. Le biciclette così come il monopattino sono considerati dei mezzi sostenibili, a immissioni zero e che garantiscono risparmio anche in termini di tasse da pagare.

Sulla base di tale motivazione in un certo qual modo lo Stato italiano ha deciso di premiare ancora una volta i cittadini che scelgono questi mezzi di trasporto con l’imminente arrivo di un nuovo bonus che gli metterà nelle condizioni di poter sostenere delle spese da non sottovalutare.

Ecco di cosa si tratta nello specifico come poter agire per potersi accaparrare il bonus in questione e comprare la bicicletta che tanto desideriamo.

In cosa consiste il nuovo Bonus bici

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedente, per agevolare una preferenza tra biciclette e monopattino si può fare affidamento a un nuovo bonus che stanno messo a disposizione dei cittadini che hanno già effettuato questa scelta o che si accingono a metterla in pratica.

In particolar modo, si tratta di incentivi che metteranno i cittadini nelle condizioni di poter provvedere alla spesa dell’acquisto, ovvero sono stati stanziati 500 euro Per l’acquisto di una bici con pedalata assistita e 1000 euro per una cargo bike sempre con pedalata assistita. Il bonus in questione, quindi, non deve superare il 50% del costo di acquisto del mezzo in questione, il quale deve essere effettuato entro e non oltre il 31 maggio del 2024.

Come poter ottenere il nuovo Bonus in questione?

Secondo quanto reso noto questo bonus attualmente è previsto principalmente per i cittadini dell’Emilia-Romagna che risiedono a Modena, i quali hanno deciso di utilizzare le biciclette o i monopattino come mezzo primario per potersi muovere in città.

Il bonus viene reso fruibile solo portando alla prova dell’acquisto, ovvero la fattura di pagamento che viene Insieme alla bici, il tutto non finisce di certo qui. Per avere accesso al bonus, Inoltre, Si deve presentare la dovuta documentazione che attesta che si è lavoratori maggiorenni che risiedono e vivono nel Comune di Modena, oppure che vivono In città ma si spostano per lavoro in altri comuni. Infine, queste concesso anche per quella classe di lavoratori che vive fuori dal Comune di Modena Modena ma è costretto ad arrivare in città per motivi di lavoro.