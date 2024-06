Guida in stato di ebbrezza, non serve più l’alcoltest per incastrarti | Con la nuova legge basta la parola degli agenti, terrore ai posti di blocco

Altra novità in arrivo per il Codice della Strada che in queste settimane sta facendo tanto discutere i cittadini. Questa volta si parla della quiete è stato di ebrezza, in quanto l’alcol test potrebbe non servire più.

Come abbiamo avuto modo di spiegare anche l’occasione della pubblicazione di articoli precedente, in questi ultimi mesi uno degli argomenti più chiacchierati e discussi sotto ogni punto di vista è senza ombra di dubbio il nuovo Codice della Strada.

In diverse occasioni è intervenuto anche il mondo della politica, spiegando che l’introduzione delle norme in questione hanno lo scopo di disciplinare gli automobilisti nel tentativo di farli rimanere più attenti sulla guida e non solo.

Con le norme in questione sono stati vietati e sanzionati maggiormente comportamenti non corretti alla guida, l’uso dei dispositivi elettronici e le disattenzioni che spesso si mettono in atto anche involontariamente.

In queste ore argomento di discussione torna a essere la guida in stato di ebrezza, la quale è stata già ampiamente sanzionata in più occasioni con pene diventate più severe di volta in volta.

Guida in stato di ebrezza, ecco cosa rischi davvero

Il reato di guida in stato di ebrezza viene trattata a seconda della gravità con il quale viene compiuto, si può vedere riconosciuto una sanzione nel momento in cui gli organi militari o di polizia autorizzate al controllo intervengono con l’alcol test per verificare l’effettivo stato di ebrezza, quindi, il quantitativo di alcol contenuto nel sangue. In casi come questi, già, può succedere che l’automobilista può essere sanzionato con una multa ingente e nel frattempo vedere decurtati punti dalla patente, in casi peggiori si va alla sospensione del documento di guida o ritiro..

La gravità del caso specifico viene poi commisurato dal tipo di altro reato che si commette o re azione dello stesso, quindi si aggiungono aggravanti qualora lo stato di ebrezza causa un incidente e se questo diventa mortale o no.

Per chi ha bevuto l’alcol test non serve più

Secondo quanto reso noto dalla stampa italiana, sembrerebbe che in passato un automobilista di Brescia abbia cercato di impugnare un provvedimento fatto per la guida in stato di ebrezza perché al momento del controllo chi di dovere ha fatto riferimento ad elementi obiettivi e sintomatici, i quali erano sintomo inconfutabile dell’ubriachezza dell’automobilista. Sulla base di tale motivazione, quindi, si è proceduto ugualmente senza effettuare l’alcol test. Al momento della richiesta però la Corte di Cassazione ha rinnegato il riesame del provvedimento ricevuto.

In particolar modo così come rende noto l’Ansa, la Corte di Cassazione nella sentenza si è espressa con quanto segue: “L’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’articolo 186 del Codice della Strada (guida in stato di ebrezza ndr) e qualora vengano oltrepassate le soglie superiori la decisione deve essere sorretta da una congrua motivazione…”. Nella sentenza, poi, è possibile leggere anche questo: “I giudici di merito hanno congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dell’imputato alla vista degli operanti, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche, certamente superiore alla soglia di 1.50”.