Bonus 800€ per le partite IVA: requisiti alla portata di tutti | La svolta per gli autonomi strozzati dai pagamenti a 90 giorni

Novità in arrivo per i lavoratori italiani che hanno partita Iva, per questa classe è previsto un bonus di 800 euro. Una bella svolta che sta già stuzzicando l’interesse di molti italiani.

Negli anni abbiamo avuto modo di vedere come sono stati davvero tantissimi gli interventi fatti dallo Stato italiano in sostegno dei lavoratori, sia per quanto riguarda i dipendenti che quelli titolari di partita Iva.

Facciamo riferimento a un contributo che è stato stanziato ancora una volta per chi ne ha davvero bisogno, presentando anche la dovuta documentazione per quanto riguarda il suo regime di partita Iva.

Dopo aver attestato di rientrare nei canoni previsti per questo nuovo bonus, dunque, il richiedente può avere diritto a un contributo di 800 euro.

Ecco di cosa si tratta nello specifico e quali sono i requisiti previsti per questo bonus già approvato e inserito nella Legge di Bilancio del 2024.

Se sei partita Iva hai diritto a questo bonus da 800 euro

Il bonus in questione è già una realtà che esiste da diversi anni anni, il quale è stato anche considerato un aiuto considerevole per chi durante il Covid ha attraversato un periodo davvero difficile da un punto di vista economico. Il rinnovo nel 2024 prevede però dei cambiamenti considerevoli al sussidio.

È necessario ricordare che in passato per richiedere questo bonus si doveva dimostrare che la partita Iva era aperta già da quattro anni e aver avuto un calo considerevole degli ingressi che avevano comportato un guadagno annuo di circa 8145 euro. Oggi è tutto diverso, gli anni di partita Iva sono scesi da a tre con tanto di gestione separata all’Inps, mentre il guadagno annuo è passato a 12.000 euro.

Affrettati a richiedere il bonus che dura parecchi mesi

Secondo quanto reso noto, il bonus di 800 euro verrà erogato per sei mesi e deve corrispondere al 25% dei redditi dichiarati. In particolar modo, tale riduzione deve passare al 70% dei redditi di chi è titolare di partita Iva.

Infine, va ricordato che tale contributo economico non può superare appunto gli 800 euro così come sancito dall’articolo 148 della Legge di Bilancio, ma si può avere accesso anche per una somma minima di circa 250 euro mensili. In conclusone, le domande per aver accesso a questo bonus devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre del due 2024, la richiesta deve essere accompagnata dal fatturato ed dal reddito, nel primo caso non dobbiamo superare appunto i 12.000 euro annui nel secondo il 70% della media dei redditi derivanti dal lavoro. Dopo aver presentato tale documentazione, infine, per vedere promossa la propria domanda il lavoratore con partita Iva deve essere anche regolare con il versamento dei contributi previsti per obbligo di legge.