Perché si vedono tante paia di scarpe a cavallo dei fili della luce? La spiegazione dietro questo strano fenomeno

Vi siete mai chiesti come mai sovente vi capita di imbattervi in scarpe appese così? Il motivo probabilmente non è quello che pensate.

Sicuramente vi è capitato almeno una volta di imbattervi in questa stranezza: delle scarpe legate grazie ai lacci a dei fili della luce, lasciate appese lì.

Molte sono state le teorie nel corso del tempo, alcune delle quali molto fantasiose, da parte di chi non conosce la storia che c’è dietro questo fenomeno.

Si tratta, infatti, di una tradizione che ha una sua storia dietro ed è quindi classificabile come fenomeno culturale in quanto è espressione di una precisa categoria di persone.

Questa pratica è nata niente di meno che negli Stati uniti d’America, e, come spesso accade con le tendenze che nascono negli USA, si è diffusa a macchia d’olio: ecco cosa significa.

Shoefiti

Il fenomeno è detto proprio così: Shoefiti, che è una crasi tra le parole shoe (scarpa) e graffiti, e a spiegarlo è Marco Valesi, sociologo urbano e ricercatore all’Università Merced della California.

“I graffiti in origini esprimevano una protesta contro qualcosa (il sistema, la polizia, la politica), per questo spuntavano nelle zone più degradate della città”, ha spiegato l’esperto, “nello shoefiti invece manca la componente del conflitto”, dice, e infatti è possibile trovare le scarpe appese in diversi quartieri delle città, non solamente nelle periferie in degrado. C’è un’altra provenienza, però, di questa pratica.

Graffiti non convenzionali

In origine, questo tipo di manifestazione era associato ad alcuni corpi militari, che usavano fare questo gesto per festeggiare la fine del servizio e il ritorno alla vita civile. Successivamente la pratica è stata ripresa e messa in atto anche in molti casi dai laureandi per festeggiare la conclusione degli studi.

Oggi può essere classificato come un passatempo, proprio come quello di fare graffiti, con l’idea di spargere una forma d’arte particolare, quasi di tipo performativo, in giro per le città. Alcuni lo assimilano anche al fenomeno che si è andato spargendo nel tempo dei lucchetti attaccati sempre in varie zone delle città dagli innamorati, come simbolo di eternità del proprio amore. Non solo: in Nuova Zelanda il “lancio delle scarpe” è persino diventato uno sport amatoriale in cui i partecipanti si sfidano a chi riesce a lanciare e appendere più in alto le calzature.